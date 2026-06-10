الاتحاد الآسيوي يعلن قرعة الدوري في أبطال آسيا 2026-2027 وتوسيع البطولات

قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحديد موعد قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني وفتح مسار جديد لتحدي الآسيوي مع 93 ناديًا مشاركين في الموسم القاري الجديد مع تفاصيل الترتيب التمهيدي والاستعدادات. كما أُعلن تمديد عقد اللاعب البطل أليخاندرو روميرو جامارا مع نادي العين في الدوري الإماراتي للمحترفين حتى 2028.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في 18 أغسطس موعد إقامة قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني، وذلك ضمن التحضيرات للموسم القاري 2026-2027.

تُحدد هذه القرعة مسار الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين، وتكشف عن مواجهاتها في المرحلة الأولى من المنافسات، مُحضّرةً سوابق البطولة الجديدة. كما سيُقام لجنة قرعة دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي يوم 20 أغسطس، مكتملةً بذلك ملامح البطولات الثلاث للأندية تحت مظلة الاتحاد القاري. تعمم مشاركة 93 نادياً، ممثلة ل38 اتحاداً وطنياً، في التلاقي الوشيك، مع مراعاة دخول الأندية حسب القواعد مع شرطّ رخصة القواعد المعتمدة.

بوضع نفقات استراتيجيتها، حدد الاتحاد موعد 11 أغسطس 2026 لإقامة الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي، بينما سيُجري الدوري الثاني المراحل التمهيدية يوم 12 أغسطس. ستشمل النسخة الرابعة والعشرون من دوري أبطال آسيا للنخبة 32 نادياً في مرحلة الدوري، مع تمديد التغطية للشرق والغرب مع 18 نادي من كل قطاع.

ستبدأ أربعة أندية من كل منهما من المرحلة التمهيدية للقاء بوائزّ المقعدين في مرحلة الدوري، في حين يسحب الأعضاء الآخرون مباشرةً لدور المجموعات بدءًا من 14 سبتمبر 2026. في دوري أبطال آسيا الثاني، سيتسابق 25 نادياً في دور المجموعات، مع إقلاع الجولة الأولى في 15 سبتمبر. ومن جانب التحدي الآسيوي، يلتقي خمسة أندية من الغرب وثلاثة من الشرق لبدء مسارهم في دور المجموعات بين 17 أكتوبر و24 نوفمبر 2026 مع إمكانية مشاركة فرق إضافية من التصفيات التمهيدية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المقاعد ستُحدد لاحقًا بناءً على نتائج المسابقات المحلية. في سياق مختلف، أعلن نادي العين في الدوري الإماراتي المحترفين يوم 7 أغسطس تمديد عقد البطل الصانع أليخاندرو روميرو جامارا - المعروف ب





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الاتحاد الآسيوي أبطال آسيا القرعة التمهيد سنة 2026 توسيع البطولات

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