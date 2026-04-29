الاتحاد يكتسح التعاون بهدفين في دوري روشن

حقق نادي الاتحاد فوزاً مستحقاً على التعاون بنتيجة 2-0 في الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفضل أهداف حسام عوار ويوسف النصيري.

حقق نادي الاتحاد السعودي فوزاً ثميناً ومقنعاً على مضيفه التعاون بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في الأداء، حيث بدأ التعاون اللقاء بحماس ورغبة واضحة في تحقيق الفوز على أرضه وأمام جماهيره، وكاد أن ينجح في ذلك في الدقائق الأولى. حيث سنحت للاعبي التعاون عدة فرص خطيرة لتسجيل الهدف الأول، أبرزها تسديدة روجير مارتينيز التي مرت بجوار القائم، وانفراد مارين بيتكوف الذي لم يوفق في ترجمة الفرصة إلى هدف، بالإضافة إلى تسديدة قوية من محمد الكويكبي تصدى لها حارس الاتحاد رايكوفيتش ببراعة.

لكن الاتحاد لم يستسلم لضغط التعاون، بل رد بقوة وفعالية، مستغلاً مهارات لاعبيه وقدراتهم الفردية والجماعية. جاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب حسام عوار، بعد عرضية رائعة من ماريو ميتاي، حيث استقبل عوار الكرة بمهارة وسددها بقوة لتسكن شباك التعاون. هذا الهدف منح الاتحاد دفعة معنوية كبيرة، وزاد من ثقته بنفسه.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد الضغط على مرمى التعاون، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق المهاجم يوسف النصيري، بعد تمريرة حاسمة من حسام عوار، حيث انطلق النصيري بمفرده نحو المرمى وسدد الكرة أرضية لداخل الشباك. حاول التعاون العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، وكاد روجير مارتينيز أن يسجل هدفاً، لكن العارضة تصدت لتسديدته الرأسية.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 49 نقطة في المركز الخامس. المباراة كانت بمثابة اختبار حقيقي للاعبي الاتحاد، الذين أظهروا روحاً قتالية عالية وإصراراً كبيراً على تحقيق الفوز. كما أنها كانت بمثابة درس قاسٍ للاعبي التعاون، الذين لم يتمكنوا من استغلال الفرص التي سنحت لهم، ودفعوا ثمن ذلك غاليا.

من المتوقع أن يستفيد الاتحاد من هذا الفوز في المباريات القادمة، وأن يحسن من موقفه في جدول الترتيب. بينما يحتاج التعاون إلى استعادة توازنه والتركيز على المباريات المتبقية، من أجل الحفاظ على موقعه في المراكز المتقدمة. هذا الانتصار يعزز من معنويات الفريق الاتحادي قبل مواجهته القادمة، ويؤكد على قدرته على المنافسة بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين. ويظهر أيضاً أهمية الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، ودور المدرب في توجيه الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والتشويق، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، مما أضفى عليها جواً من الحماس والندية





