الإمارات تتعرض لهجوم إيراني واسع النطاق وتعلن عن تضامن عربي

أعلنت الإمارات عن تصديها لهجوم إيراني شمل صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى إصابات وحريق في منشأة نفطية، وتلقّت دعماً وتضامناً من السعودية وقطر ومصر.

أعلنت وزارة الدفاع الإمارات ية عن تصديها ل هجوم إيران ي واسع النطاق، حيث تعاملت قوات الدفاع الجوي مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة (كروز) و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران .

وأدى هذا الهجوم إلى وقوع 3 إصابات متوسطة، بالإضافة إلى حريق في منشأة نفطية في إمارة الفجيرة تسبب في تلك الإصابات، مع التأكيد على عدم وجود وفيات. يأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متزايدة وتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي توسطت فيها باكستان. وقد سبق هذا الهجوم رصد 4 صواريخ جوالة، تم اعتراض 3 منها وسقوط الرابع في البحر، حيث دعت الجهات المختصة السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبقاء في أماكن آمنة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية قد تعاملت منذ 28 فبراير/شباط الماضي وحتى الهدنة في 8 أبريل/نيسان مع إجمالي 549 صاروخاً باليستياً و29 صاروخاً جوالاً و2260 طائرة مسيّرة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن 227 إصابة و13 قتيلاً، من بينهم 10 مدنيين من جنسيات مختلفة. وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية، بما في ذلك تحويل نظام الدراسة إلى التعليم عن بعد من الثلاثاء حتى الجمعة، مع الإشارة إلى أن الوضع سيخضع لإعادة تقييم لاحقاً.

هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية في ظل الظروف الراهنة. وقد لاقت الهجمات الإيرانية تضامناً واسعاً من الدول العربية، حيث أعربت السعودية وقطر ومصر عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات. فقد أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أكد خلاله وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الإمارات في الدفاع عن أمنها واستقرارها، معرباً عن الإدانة والاستنكار الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة.

كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالمثل، أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن إدانة بلاده الشديدة للهجمات التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً تضامن قطر الكامل مع الإمارات. من جانبها، أدانت مصر الهجمات بأشد العبارات، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن عملية لمرافقة السفن، وحذرت إيران من أن أي تدخل سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار. هذا الوضع يثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية





