الإمارات ترسل طائرات عسكرية إلى كوريا الجنوبية لنقل صواريخ تشيونغونغ الاعتراضية

أرسلت الإمارات طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 إلى قاعدة جوية في دايغو بكوريا الجنوبية لنقل نظام الصواريخ الاعتراضية تشيونغونغ، في إطار تعزيز الدفاعات الجوية amidst الصراع الإقليمي.

أفادت مصادر عسكرية ومصادر في صناعة الدفاع بأن الإمارات العربية المتحدة بدأت في إرسال طائرات نقل من طراز C-17 إلى قاعدة جوية في مدينة دايغو الكورية الجنوبية لنقل عدة شحنات من نظام الصواريخ الاعتراضية تشيونغونغ (إم-سام 2).

ووفقاً للمصادر،就见 طائرة واحدة من هذا الطراز في حالة استعداد في قاعدة دايغو الجوية يوم الجمعة، وتخطط الإمارات لإرسال ثماني طائرات من طراز C-17 لنقل النظام على دفعات متتالية. تأتي هذه الخطوة في خضم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى الإمارات إلى تسريع عملية نقل الصواريخ. نظام تشيونغونغ، المعروف بأنه النسخة الكورية من نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الأمريكي، هو نظام صواريخ أرض-جو متوسط المدى قادر على اعتراض الصواريخ المعادية على ارتفاعات أقل من 40 كيلومتراً.

يتكون النظام من أربع منصات إطلاق متحركة، تحمل كل منها ثمانية صواريخ، مما يتيح الاشتباك المتزامن مع اثنين وثلاثين صاروخاً اعتراضياً. كما أنه مزود برادار متعدد الوظائف لمراقبة المجال الجوي بزاوية 360 درجة. كانت الإمارات قد وقعت عقداً بقيمة 3.5 مليارات دولار في عام 2022 لشراء عشر بطاريات من هذا النظام، واثنتان منها في الخدمة الفعلية حالياً. ووفقاً للمصادر، فقد نجحت صواريخ تشيونغونغ في إصابة أهداف إيرانية خلال الحرب الدائرة.

بالمقابل، أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن كبار مسؤوليها وقادة القوات الجوية الإماراتية وقّعوا خطاب نوايا للتعاون الشامل بشأن طائرات مقاتلة كورية جنوبية محلية الصنع. ويقوم رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول بزيارة إلى الإمارات كجزء من جولة ثنائية تركز على تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية خاصة في قطاعي الطاقة والأسلحة





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