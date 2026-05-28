الإمدادات التموينية للحجاج تتجاوز 712 مليون سلعة أساسية في مكة والمشاعر

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن توريد أكثر من 712 مليون سلعة أساسية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتلبية احتياجات الحجاج، شملت مياه صحية وألبان وعصائر وخبز وثلج، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان وفرة السلع.

أعلنت وزارة التجارة السعودية أن إجمالي الكميات الموردة إلى منافذ البيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجاوزت 712 مليون سلعة أساسية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جاهزية الأسواق واستمرارية الإمدادات التموينية لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج .

وشملت السلع الموردة أكثر من 328.9 مليون عبوة مياه صحية، و153 مليون عبوة ألبان وعصائر، و108 ملايين عبوة مرطبات، وأكثر من 98 مليون رغيف خبز، إلى جانب أكثر من 24.4 مليون قالب ثلج. وتأتي هذه الأرقام لتعكس حجم التخطيط الدقيق والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توفر جميع المواد الغذائية والتموينية بشكل ميسر للحجاج، حيث تم توزيع هذه الكميات عبر شبكة واسعة من المستودعات ونقاط التوزيع المنتشرة في مكة والمشاعر، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الأغذية.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد التمويني على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية ورفع مستوى الجاهزية خلال موسم الحج. وذكرت أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات، وضمان عدم حدوث أي نقص أو تلاعب. كما شددت على أهمية التزام جميع المنشآت بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وتشمل أعمال الرصد مخالفات مثل الاحتكار والغش التجاري وبيع السلع المنتهية الصلاحية، حيث تم تحرير العديد من المخالفات خلال الأيام الماضية، مع تكثيف الجولات التفتيشية. وتواكب هذه الجهود الاستعدادات المتكاملة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية سنوياً لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تعمل كافة القطاعات الحكومية والخاصة بتنسيق عالٍ لتوفير أفضل الخدمات. وتعد قضية الأمن الغذائي من أولويات خطط الحج، نظراً للعدد الكبير من الحجاج الذي يتجاوز المليونين في بعض المواسم.

وتسهم هذه الإمدادات الضخمة في تحقيق الاستقرار التمويني، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم براحة ويسر، دون القلق بشأن توفر المواد الأساسية. وقد قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وهيئة الغذاء والدواء لضمان سلامة المنتجات، ومع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات النقل والتوزيع. كما تم توفير مخازن تبريد إضافية للحفاظ على جودة المواد سريعة التلف مثل الألبان والثلج، مما يسهم في تقليل الفاقد وضمان استمرارية التدفق التمويني.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز الأمن الغذائي، حيث تم تطبيق أنظمة حديثة لإدارة المخزون والتوزيع باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مما يمكن الجهات المعنية من تتبع الكميات الموردة في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات السريعة عند الحاجة. ويعكس نجاح هذه العمليات قدرة المملكة على إدارة أحد أكبر التجمعات البشرية السنوية بأعلى مستويات الكفاءة، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال تنظيم الحج وتوفير الخدمات الأساسية للحجاج





