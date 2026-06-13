الإمارات وإيران تواصلان سريا في محاولة لتحقيق صفقة سرية

كشفت تقارير عن تواصل بين الإمارات وإيران في محاولة لتحقيق صفقة سرية، لكن أبو ظبي والدوحة نفت ذلك. وتمكنت رويترز من الحصول على معلومات عن تواصل إماراتي-إيراني، حيث وافقت الإمارات على الإفراج عن 10 مليارات دولار.

كشفت تقارير عن تواصل بين الإمارات وإيران بالتزامن مع محادثات قطرية-إيران لتحقيق "صفقة سرية"، لكن أبو ظبي والدوحة نفت ذلك. وتمكنت رويترز من الحصول على معلومات عن تواصل إماراتي-إيراني، حيث وافقت الإمارات على الإفراج عن 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من ثلاثة مليارات دولار منها بالفعل.

وقال مصدران آخران مطلعان على الاتفاق إن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. وذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أيضا أن الدفعة الأولى البالغة ثلاثة مليارات دولار قد تم توفيرها بالفعل. ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات، أو مصدرها حسابات إيرانية مجمدة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو من مصادر أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا نافت فيه بشكل قاطع التقارير الواردة عن عمليات التحويل "بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار". ويشير هذا الترتيب إلى تحول جذري عن العداء العلني الذي ساد العلاقات الإماراتية-الإيرانية خلال معظم فترة الحرب. وأدت الهجمات الإيرانية إلى إخلاء فنادق في ووقال أحد المصادر المطلعة إن هذا الإجراء يوفر سبيلا للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر.

وقال مصدر آخر مطلع على الاتفاق إنه مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران هجماتها على الإمارات بالصواريخ والإيراني أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء مع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن القومي، وأقاموا في دار الضيافة الخاص به. وعقب تلك الزيارة، زار مسؤولون إماراتيون طهران للتفاوض على تفاصيل الآلية التي سيتعين على إيران تطبيقها.

التي نقلت عن مصادر قولها إن مسؤولين كبار في الأمن القومي من الإمارات وإيران عقدوا اجتماعا مباشرا وجها لوجه للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وذكرت المصادر أن التواصل الأخير بين أبو ظبي وطهران كان مدفوعا أساسا بسعي الإمارات إلى تحقيق تهدئة. وقال أحد المصادر إن الاجتماع جاء تتويا لعدة محاولات من جانب الإيرانيين لإعادة فتح قنوات حوار رفيعة المستوى مع أبو ظبي.

وأضاف أن الإمارات كانت قد تتريث في الاستجابة، للتحقق أولا من أن أي وسطاء لديهم اتصال مباشر بالمرشد الأعلى الجديد ذكر مسؤول أن قطر عرضت ما يشبه صفقة سرية تعهدت فيها باستخدام نفوذها على إمدادات الغاز للمساعدة في إنهاء الحرب مقابل التزام إيراني بعدم استهدافها. وبدا أن الإمارات ليست وحدها في هذا الصدد إذ ذكر مصدر لرويترز أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين أخريين على الأقل لعقد اتفاق مماثل.

تواصلت مع طهران في بداية الحرب لتعرض ترتيبا ذا منفعة متبادلة يقضي بامتناع إيران عن استهداف موقع رأس لفان في شمال قطر، وهو أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، لأضرار جسيمة. في المقابل، توقف قطر إنتاج الغاز من جانب واحد وهو ما كان من شأنه أن يرفع أسعار الطاقة بشدة ويضع ضغطا اقتصاديا عل





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