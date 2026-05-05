الإمارات تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإمارات ية أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية و طائرات مسيرة قادمة من إيران ، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة عمل منظومات الدفاعات الجوية الإمارات ية في التصدي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

يأتي هذا التصريح بعد تعرض الإمارات لهجمات مماثلة الاثنين الماضي، والتي استهدفت منطقة الفجيرة للصناعات النفطية، مما أدى إلى اندلاع حريق. وتعتبر الفجيرة منفذاً بحرياً استراتيجياً هاماً للإمارات، خاصة في ظل سعيها لتنويع منافذها البحرية وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وتزامن ذلك مع فرض قيود مؤقتة على بعض المسارات الجوية المعتمدة حتى 11 مايو كإجراء احترازي، وتفعيل بروتوكولات الطوارئ بما في ذلك إغلاق جزئي لمنطقة معلومات الطيران.

وقد أدت هذه التطورات إلى تحويل مسار بعض الرحلات الجوية نحو سلطنة عمان والأجواء السعودية. وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقعه استمرار الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات في أحدث موجة هجمات. في المقابل، نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم على الفجيرة، واتهمت القوات الأمريكية بإشعال النار في المنطقة النفطية.

كما أعربت الهند عن رفضها للهجوم على الفجيرة وإصابة ثلاثة من مواطنيها. وشهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً في وتيرة النمو، ويعزى ذلك إلى التوترات الإقليمية وتداعيات الصراع. وتستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاتخاذ قرارات استراتيجية في مشاريع الغاز والنفط غير التقليدي، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية ومرونة السوق. هذه الأحداث تأتي في أعقاب انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ وأوابك.

وتستمر التطورات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على المشهد الاقتصادي والأمني في الإمارات ودول الخليج بشكل عام. وتعتبر هذه الهجمات تصعيداً خطيراً للتوترات الإقليمية، وتثير مخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وتؤكد وزارة الدفاع على قدرة قواتها المسلحة على التصدي لأي تهديدات، وحماية سيادة الدولة وأمنها القومي. وتدعو الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق السلام والازدهار للجميع. وتعتبر الإمارات شريكاً مسؤولاً في المجتمع الدولي، وتساهم في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.

