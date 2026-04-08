الإمارات تعزز قوتها وتنتصر في صراع إقليمي، بينما يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار مؤقت مع إيران، مما يسلط الضوء على التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

انتصرت الإمارات العربية المتحدة في حربٍ كانت تسعى جاهدةً لتجنبها، حربٌ خاضتها دفاعًا عن سيادتها وكرامتها ومنجزاتها. لقد تجلت في هذه الحرب صلابةٌ وطنيةٌ ملحميةٌ، جسدت قوة الإمارات وقدرتها على الصمود في وجه التحديات. واليوم، تتجه الإمارات نحو إدارة مشهد إقليمي معقد برصيدٍ أكبر من الخبرة، وفهمٍ أعمق للتفاصيل، وقدرةٍ راسخةٍ على التأثير في الأحداث وصياغة المستقبل. إن قوة الإمارات وصلابتها وثباتها عززت النموذج النهضوي الذي تسير عليه، وأكدت على مكانتها كدولةٍ فاعلةٍ ومؤثرةٍ في المنطقة والعالم.

\وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقتٍ سابق، عن موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران. جاء هذا الإعلان في ظلّ توتراتٍ متصاعدةٍ في المنطقة، وقبل ساعاتٍ قليلةٍ من إعلانه عن عزمه على اتخاذ إجراءاتٍ عسكريةٍ واسعة النطاق. وقد جاءت هذه الخطوة بناءً على محادثاتٍ أجراها ترامب مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير، واللذين طلبا منه التدخل لمنع التصعيد. وقد ربط ترامب هذا القرار بموافقة إيران على الفتح الكامل والآمن لمضيق هرمز، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً لوقف العمليات العسكرية.\وأوضح ترامب في بيانه، أن هذا الوقف لإطلاق النار سيكون متبادلاً، وأن الولايات المتحدة قد حققت بالفعل جميع أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها. وأشار إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق سلامٍ طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. وذكر أنه تلقى مقترحاً من عشر نقاط من الجانب الإيراني، واعتبره أساساً عملياً للتفاوض، مؤكداً على أن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين البلدين قد تم الاتفاق عليها. واختتم ترامب بيانه بالإعراب عن شرفه بالمساهمة في حل هذه المشكلة المزمنة، وشكر جميع الأطراف على اهتمامهم بهذا الأمر





