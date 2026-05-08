الإمارات تتعامل مع هجمات إيرانية جديدة بينما تتزايد التوترات في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تصديها لهجمات إيرانية جديدة، بينما تشهد المنطقة توترات متزايدة في مضيق هرمز. شملت الهجمات صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة، أسفرت عن 3 إصابات. وفي الوقت نفسه، ظهرت ناقلة نفط إيرانية وراء خط الحظر الأمريكي، وردت السعودية على تقارير حول فتح مضيق هرمز، ونشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد لرده على هجمات أمريكية. كما طرحت البحرين وواشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لفتح ممر إنساني في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع الإمارات ية عن تعامل الدفاعات الجوية اليوم الجمعة مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران ، أسفرت عن 3 إصابات. وجاء في بيان الدفاع الإمارات ية: منذ بدء الاعتداءات ال إيران ية السافرة على دولة الإمارات ، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا جوالا، و2263 طائرة مسيرة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية. وتابع بيان الدفاع الإماراتية: كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

واختتم البيان: تؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. ظهرت ناقلة النفط الإيرانية حسناء وراء خط الحظر الأمريكي بعد أيام على إعلان القوات الأمريكية استهدافها بطائرات مقاتلة أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. ردت الخارجية السعودية على ما ذكرته وسائل إعلام عن رفع دول الخليج القيود عن استخدام الجيش الأمريكي قواعدها ومجالها الجوي لفتح مضيق هرمز.

نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد رده على هجمات سفن أمريكية في مضيق هرمز مؤكدا تكبيد العدو خسائر ملحوظة وفرار سفن العدو الثلاث المهاجمة. طرحت البحرين وواشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول أزمة مضيق هرمز، يشمل فتح ممر إنساني لضمان عبور المساعدات وحماية الملاحة الدولية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات إيران مضيق هرمز الحرس الثوري الأمن الدولي

United States Latest News, United States Headlines