الإمارات تنتصر في حرب سعت لتجنبها: قرقاش يؤكد على قوة الدولة وصلابتها

أكد المستشار الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش على انتصار الإمارات في حرب سعت لتجنبها، مشيراً إلى تحقيق الدفاع الوطني الملهم لهذا الانتصار وصونه للسيادة والكرامة وحماية المنجزات. تزامناً مع تحركات دبلوماسية مكثفة وجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

صرح الدكتور أنور قرقاش ، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات قد انتصرت في حرب سعت بصدق لتجنبها بكل الوسائل الممكنة. وأشار إلى أن هذا الانتصار تحقق بفضل دفاع وطني وصفه بالملحمي، والذي صان سيادة الدولة وكرامتها، بالإضافة إلى حماية الإنجازات الوطنية العظيمة في وجه عدوان غاشم.

وأكد قرقاش أن الإمارات تتجه اليوم نحو إدارة مشهد إقليمي معقد برصيد أكبر من الخبرة والمعرفة، وبقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل، مما يعزز من مكانة الدولة كنموذج رائد للنهضة والتنمية في المنطقة. وشدد على أن الإمارات خرجت من هذه المرحلة الدقيقة بمكتسبات جديدة تعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية المتزايدة، مؤكداً على امتلاك الدولة لرصيد ضخم من الخبرة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وذلك بفضل حكمة القيادة الرشيدة وشجاعة الشعب الإماراتي. كما أشار إلى أن الدفاع الوطني البطولي الذي قدمته الإمارات خلال هذه الفترة لم يقتصر على حماية السيادة الوطنية والكرامة، بل ساهم أيضًا في الحفاظ على الإنجازات الحضارية والتنموية التي تحققت على مر العقود، في مواجهة ما وصفه بالعدوان الغاشم الذي استهدف أمن واستقرار المنطقة. هذا التصريح يأتي في سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، خاصةً بعد إعلان إيران عن قبول الولايات المتحدة “مبدئياً” لمقترح إيراني من عشر نقاط لإنهاء الصراع، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقصف البنية التحتية الإيرانية. هذه التطورات تعكس تحولاً في المشهد السياسي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحديات والفرص في المنطقة.\من ناحية أخرى، تبرز التصريحات والتحركات الدبلوماسية المتسارعة في هذا التوقيت الحرج. فقد نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، صورة استشهد فيها بالآية القرآنية “ثم صدقناهم الوعد”، في إشارة واضحة إلى العملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق”، مما يعكس شعوراً بالانتصار والثقة بالنفس. بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر عن انخراط المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، حيث أصدر تعليماته لمفاوضيه بالتحرك نحو عقد صفقة مع الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تعتبر تحولاً كبيراً في الموقف الإيراني. وفي سياق متصل، أعلن وزيرا خارجية روسيا والإمارات، سيرغي لافروف وعبد الله بن زايد آل نهيان، عن تأكيدهما على أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة الخليج، مما يعكس حرص المجتمع الدولي على استقرار المنطقة وتجنب المزيد من التصعيد. هذه الجهود الدبلوماسية المتكثفة تعكس رغبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراع، وتؤكد على أهمية الحوار والتفاوض في معالجة الأزمات الإقليمية.\في الختام، يبرز التوتر الدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى دور الدول الإقليمية والدولية في محاولة إيجاد حلول للأزمة. ففي اليوم الأربعين من الحرب، تبدو هناك بوادر انفراجة في اللحظات الأخيرة بين واشنطن وطهران، حيث أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التصعيد مع إيران بوساطة باكستانية، مقابل تأمين مضيق هرمز. هذه التطورات الدرامية، والتي تحبس الأنفاس، تثير التساؤلات حول مستقبل المنطقة، وتضع الجميع في حالة ترقب وانتظار لسلام دائم أو عودة إلى التهديدات. يضاف إلى ذلك، تقارير إخبارية تفيد بأن لبنان لم يدرج ضمن الصفقة بسبب دور حزب الله، وأن هذا القتال سيتم التعامل معه بشكل منفصل، مما يلقي بظلال من الشك على مدى استقرار المنطقة ويهدد بفتح جبهات صراع جديدة. هذه التعقيدات تتطلب حكمة وحذرًا في التعامل مع الموقف، وتؤكد على أهمية الدبلوماسية وجهود الوساطة لحل الأزمة بشكل سلمي، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق التنمية والازدهار لشعوبها





