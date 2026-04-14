الإفراج عن معتقلين لدى PKK في سوريا: خطوات نحو الاندماج والاستقرار

تواصل الحكومة السورية جهودها للإفراج عن المعتقلين المحتجزين لدى تنظيم PKK الإرهابي، في إطار اتفاق شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الاندماج في سوريا. تم الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، مع الإشارة إلى أن عمليات الإفراج تتم دون شروط، وأن هناك خططاً للإفراج عن المزيد في المستقبل القريب. يتم التعامل مع القضايا المختلفة بعناية، مع التركيز على الإفراج عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري وإحالة الملفات الأخرى إلى القضاء. تؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة بتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري وتحقيق الاستقرار الدائم.

صرح الهلالي لقناة الإخبارية السورية بأن ملف الموقوفين لدى تنظيم PKK الإرهابي هو ملف إنساني في المقام الأول. وأشار إلى أن التنظيم يسير في مرحلة ال اندماج مع الدولة، مما يؤثر مباشرة على إدارة مراكز الاحتجاز في المنطقة. وأوضح أن التفاهمات الحالية تنص على تسليم السجون الخاضعة لسيطرة PKK الإرهابي إلى الجهات المعنية بإدارة السجون في وزارتي العدل والداخلية. أكد الهلالي أن عمليات الإفراج الحالية تتم دون شروط، مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عن دفعة جديدة الأسبوع المقبل، استكمالاً للخطوات السابقة.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الموقوفين، أوضح الهلالي أن هناك تمييزاً دقيقاً بين نوعية القضايا. وأفاد بأن التنظيم الإرهابي يلتزم بالإفراج الكامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، بينما تُحال الملفات الأخرى إلى سيادة القانون، حيث ستنظر وزارة العدل في قضايا المتهمين الجنائيين. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 1500 معتقل من سجون PKK الإرهابي، ويتبقى حوالي 500 آخرين، سيتم النظر في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الهدف النهائي هو إخلاء مسؤولية القوات المحلية عن مراكز التوقيف بشكل كامل، وسيتم إنهاء ملف المعتقلين بتسليم قسد (PKK الإرهابي) جميع سجونه في الحسكة، ولن يبقى أي اعتقال خارج نطاق القانون.

على الصعيد السياسي، أكد الفريق الرئاسي أن التحركات الميدانية الحالية هي ترجمة لاتفاقات سياسية سابقة، مشيراً إلى أن اتفاق 29 يناير/كانون الثاني لا يزال سارياً، والذي يركز في جوهره على الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم. واختتم الهلالي بالتشديد على البعد الاجتماعي لهذه الخطوة، معتبراً أن الفريق الرئاسي يحرص على تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الدائم.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات السورية عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين، بعد الإفراج عن الدفعة الثالثة يوم السبت. لم تذكر القناة عدد المفرج عنهم في هذه الدفعة الرابعة، لكن الدفعة الثالثة التي أُطلق سراحها يوم السبت شملت 91 معتقلاً. كانت الدفعتين الأولى والثانية قد أُطلق سراحهما في 10 و 19 مارس/آذار الماضي، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية 400 معتقل، في حين لم يتم الإعلان عن عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى.

تشير التقديرات إلى أن آلاف المعتقلين كانوا محتجزين في سجون PKK الإرهابي، والتي كانت موزعة بين محافظات الحسكة والرقة ودير الزور (شرقي وشمال شرقي سوريا). وقد احتجزهم التنظيم خلال سنوات سيطرته على المنطقة لأسباب تتعلق بالولاء للدولة السورية أو معارضة سياساته.

في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى اتفاق شامل مع تنظيم PKK الإرهابي، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وبدء مرحلة جديدة من الاندماج. هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية، حيث تركز على معالجة القضايا الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين والمهجرين، وتسعى إلى دمج المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في النسيج الوطني للدولة السورية. عمليات الإفراج المستمرة عن المعتقلين، والجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى ديارهم، تعكس التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية وتحقيق أهدافها.

وتعكس هذه الخطوات أيضاً أهمية بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتعزيز المصالحة الوطنية، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.





