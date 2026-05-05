الإمارات تنسحب من أوبك وتصعيد التوتر مع السعودية

انسحاب الإمارات من أوبك يثير تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته المحتملة على سوق النفط والعلاقات الإقليمية، خاصةً مع السعودية.

في تطور لافت، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن انسحابها من منظمة أوبك ومن تحالف أوبك بلس، وهو قرار أثار تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته المحتملة على سوق النفط والعلاقات الإقليمية.

وقد أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي على أهمية هذا القرار، مشدداً على أن الإمارات تسعى إلى تعزيز مرونتها في سياساتها النفطية. ويرى خبراء أن هذا الانسحاب قد يزيد الضغوط على العلاقات بين الإمارات والسعودية، والتي تشوبها بالفعل بعض التوترات، خاصةً فيما يتعلق بالخلافات حول سياسات إنتاج النفط والمواقف من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في اليمن.

وتصف صحيفة نيويورك تايمز هذا الانسحاب بأنه علامة على تحول الشراكة الوثيقة سابقاً بين البلدين إلى منافسة مفتوحة، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز نفوذها الإقليمي والاقتصادي. على مدى العقد الماضي، شهدت السعودية تحولاً طموحاً بقيادة الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتحويله إلى قوة كبرى في مجالات الأعمال والسياحة، مما وضعها في مسار تنافسي مباشر مع الإمارات التي كانت تاريخياً مركزاً للتمويل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

ويرى المسؤولون الإماراتيون أن هذا التحول السعودي يعكس رغبة المملكة في عدم الاعتماد فقط على ثروتها النفطية ونفوذها السياسي، بل في التحرك نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وقد تصاعدت هذه المصالح المتباينة في أواخر عام 2025، عندما سيطرت قوات مدعومة من الإمارات على مناطق في جنوب وشرق اليمن، وهي مناطق غنية بالموارد ذات أهمية استراتيجية للمملكة، مما أثار مخاوف سعودية بشأن محاولة الإمارات لتقويض نفوذها في اليمن.

وعلى الرغم من هذه الخلافات، يؤكد الخبراء أن كلا البلدين لا يرغبان في قطع العلاقات، نظراً لأهميتها الاستراتيجية المتبادلة. وتشير التقارير إلى أن التوترات بين البلدين وصلت إلى ذروتها عندما اتهم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الأمير محمد بن سلمان بالضغط عليه لفرض عقوبات على الإمارات بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع في السودان. ومع ذلك، لم يبدِ أي من الطرفين استعداداً لقطع العلاقات، حيث يصف المسؤولون في كلا البلدين العلاقة بأنها ذات أهمية استراتيجية.

وتؤكد صحيفة نيويورك تايمز أن انسحاب الإمارات من أوبك يعكس عمق هذه التوترات، وأن العلاقة المتوترة بين القوتين الخليجيتين ستؤثر على مسار المنطقة لسنوات قادمة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه دول الخليج العربية تحديات أمنية متزايدة، حيث أصبحت مشاريعها العملاقة في مجال الطاقة والبنية التحتية في مرمى نيران إيران في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وفي سياق منفصل، يواجه عالقون في الشرق الأوسط بسبب الحرب في إيران صعوبات في العودة إلى بلادهم، حيث يدفع الأثرياء مئات الآلاف من اليوروهات مقابل رحلات خاصة، بينما يواجه الآخرون صعوبات مالية كبيرة. كما تشهد محافظة حضرموت في اليمن تصعيداً خطيراً، ويعتبره الخبراء انعكاساً لتداخل معقد وتنافس محموم بين قوى محلية وإقليمية.

وتتواصل التطورات الإقليمية الأخرى، مثل جهود قطر للوساطة في الصراع بين حماس وإسرائيل، والوضع الإنساني المأساوي في غزة، والتطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأزمة أوكرانيا التي تلقي بظلالها على مؤتمر ميونيخ للأمن





