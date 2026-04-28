أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) ومجموعة أوبك +، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو القادم. هذا القرار الاستراتيجي يأتي في سياق رؤية الإمارات الطويلة الأمد، والتي تركز على تطوير قطاع الطاقة لديها وتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة المتنوعة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وتؤكد الإمارات أن هذه الخطوة تعكس التزامها الراسخ بدورها كمنتج مسؤول وموثوق للطاقة على الصعيد العالمي، وقدرتها على الاستجابة بفعالية للتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة الدولية. القرار الإماراتي جاء بعد دراسة متأنية وشاملة لسياسات الإنتاج الحالية والمستقبلية للدولة، وتقييم دقيق لقدراتها الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا لدولة الإمارات.

كما يأتي في ظل ظروف جيوسياسية معقدة تشهدها المنطقة، بما في ذلك التوترات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات العرض والطلب في سوق النفط العالمي. تشير التوقعات إلى استمرار النمو في الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والطويل، مما يتطلب من الدول المنتجة للطاقة تبني استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف مع هذه التغيرات.

الإمارات، من خلال هذا القرار، تسعى إلى تعزيز قدرتها على المساهمة الفعالة في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد الإمارات أنها ستواصل دورها المسؤول في هذا المجال من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع متطلبات السوق وظروفه المتغيرة. هذا النهج يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وتشدد دولة الإمارات على أن قرارها بالخروج من أوبك+ لا يمثل بأي حال من الأحوال تغييرًا في التزامها باستقرار الأسواق العالمية، أو في نهجها القائم على التعاون الوثيق مع جميع المنتجين والمستهلكين للطاقة. بل على العكس من ذلك، فإن الإمارات ترى أن هذا القرار يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات السوق المتغيرة، ويسمح لها بتبني سياسات إنتاجية أكثر مرونة واستقلالية.

كما تعرب الإمارات عن تقديرها العميق لجهود منظمة أوبك وتحالف أوبك+ في الحفاظ على استقرار أسواق النفط على مدى العقود الماضية. ومع ذلك، ترى الإمارات أن الوقت قد حان لتركيز الجهود على تحقيق المصلحة الوطنية العليا للدولة، وتلبية التزاماتها تجاه شركائها المستثمرين والمستوردين، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة. وفي هذا السياق، أشارت إيران إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في وضع يسمح لها بإملاء سياساتها على الدول الأخرى، مما يعكس تحولًا في موازين القوى في سوق النفط العالمي.

الإمارات، من خلال هذا القرار، تؤكد على سيادتها في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحها الوطنية، وتعزز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي





