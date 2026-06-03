الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل

سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر السعودي إلى جانب إجراء قرعة البطولة خلال شهر سبتمبر المقبل. وتشهد النسخة الجديدة مشاركة أربعة أندية هي: النصر، الأهلي، القادسية والخلود.

كشف نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإعلان عن ال دولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر السعودي إلى جانب إجراء قرعة البطولة سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان الحساب الرسمي لبطولة كأس السوبر السعودي قد أعلن مواعيد مباريات النسخة المقبلة لموسم 2026-2027 وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاق المنافسات التي تجمع نخبة أندية دوري روشن السعودي للتنافس على أول ألقاب الموسم. وقال نعيم البكر في تصريحات تلفزيونية: بطولة كأس السوبر تعد منتجا تسويقيا وتجاريا مهما لجميع الاتحادات الرياضية ومن الصعب إقامتها في أغسطس إذا كانت ستستضاف في إحدى دول الخليج بسبب الظروف المناخية نحن نسعى لتوفير أفضل الأجواء والتوقيت المناسب لإقامة البطولة.

بطولة كأس السوبر هي منتج تسويقي وتجاري لكل الاتحادات، ومن الصعوبة أن يتم إقامته في أغسطس إذا كان سيتم استضافته في إحدى دول الخليج لعدة عوامل، ونسعى لخلق أفضل جو ووقت مناسب لإقامته، وهذه النسخة هناك عروض جادة من دولتين…وأضاف: هناك عروض جادة من دولتين خليجيتين لاستضافة النسخة المقبلة، وجميع الأطراف ترى أن الفترة بين نوفمبر وديسمبر هي الأنسب لإقامة البطولة. وأوضح البكر أن العمل جارٍ حاليا لاستكمال الترتيبات الخاصة بالبطولة مشيرا إلى أن هوية الدولة المستضيفة ستتضح خلال شهر سبتمبر وكذلك موعد ومراسم القرعة وذلك قبل انطلاق منافسات كأس الخليج.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد تقدم رسميا بطلب لاستضافة البطولة حيث زار وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم في 11 مايو الماضي دولة الكويت للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية والفندقية المرشحة للاستضافة. وتشهد النسخة الجديدة مشاركة أربعة أندية هي: النصر، الأهلي، القادسية والخلود الذي حل بديلا للهلال بعد استبعاده من المشاركة إثر اعتذاره عن خوض النسخة الماضية أمام الأهلي في هونغ كونغ.

ومن المقرر إقامة مباراتي الدور نصف النهائي يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين على أن تقام المباراة النهائية يوم 4 ديسمبر 2026. علق النجم الجزائري رياض محرز بإيجاز على تتويج فريقه أهلي جدة بكأس السوبر السعودي بعد فوزه المثير على النصر بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت في هونغ كونغ





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