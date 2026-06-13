الإطلاق الرسمي للنسخة التاسعة لجائزة ضياء عزيز للبورتريه تحت عنوان "الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز"

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة تنظم حفل جائزة ضياء ع Aziz للبوترن في نسختها التاسعة، مع دعم من ليان الثقافية وعبق الثقافة، لتكريم الفائزين وإبراز دور البورتريه في توثيق القيم الوطنية

تستعد الجمعية العربية السعودية لل ثقافة والفنون، مقره جده، لإطلاق النسخة التاسعة من جائزة ضياء عزيز للبورتريه في إطار حفل فني مميز يُعقد مساء يوم الإثنين المقبل على مسرح جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

يعتبر هذا الحدث تجسيداً حقيقيًّا لأهمية الجائزة كأبرز مشروع متخصص في فن البورتريه على مستوى شبه الجزيرة العربية، وما يصل إلى الشرق الأوسط بأسره. منذ انطلاقها قبل تسعة أعوام، حافظت الجائزة على حضورها السنوي المنتظم، لتظل الوحيدة التي تُعنى بتكريم وعرض أعمال البورتريه في المنطقة، مسلطـةً الضوء على دورها الفاعل في دعم الحركة التشكيلية السعودية وتعزيز المواهب الإبداعية في مجال الرسم التعبيري الذي يسعى إلى إظهار الملامح الإنسانية والوطنية عبر ألوانٍ تواصل المتلقي مع القيم المتجذرة في الهوية الوطنية.

تحمل النسخة الحالية عنوانًا يحمل أبعاداً تاريخية وإنسانية عميقة وهو "الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز"، حيث استلهمت مسارها من إنجازات خادم الحرمين الشريفين وسيرته المليئة بالبطولات الإنسانية والوطنية. وقد أسفرت الدعوة المفتوحة عن استقطاب مشاركات فنية من مختلف مناطق المملكة، ما يعكس انتشاريتها الواسعة وتزايد تأثيرها بين فناني التشكيليات المحليين.

وفي سابقة سابقة، احتفت الجائزة بمواضيع وطنية وثقافية متعددة، مسهمةً في ترسيخ فن البورتريه كأحد أهم الفنون البصرية القادرة على توثيق شخصيات المجتمع وإحياء القيم والرموز الوطنية بأسلوب جماليٍّ مؤثر، ما يجعلها أداة توثيق ثقافية لا غنى عنها. يُنظَّم الحفل بدعم ورعاية مؤسستَي "ليان الثقافية" و"عبق الثقافة"، وستشهد الليلة الفاصلة إعلان أسماء الفائزين وتكريم المبدعين المشاركين في مسابقة البورتريه، في إطار شراكة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لتشجيع الإبداع وتعزيز الحراك الفني داخل المملكة.

ومع كل دورةٍ جديدة، تواصل جائزة ضياء عزيز للبورتريه ترسيخ حضورها كسفيرٍ ثقافي سعودي رائد، إذ أسست تقليدًا سنويًا يُحتفى فيه بالفن والجمال، ويوفر مساحة تتناسب مع القيمة الإنسانية والتعبيرية للبورتريه، لتظل منبرًا للإبداع ورصيفًا يسهم في تطور المشهد التشكيلي السعودي المتجدِّل





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