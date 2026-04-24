الإطار التنسيقي العراقي يعقد اجتماعا حاسما لحسم ملف رئيس الوزراء

عقد الإطار التنسيقي العراقي اجتماعا في بغداد لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة بعد انتخاب الرئيس نزار آميدي، في خطوة تأتي وفقا للدستور العراقي. الاجتماع يأتي بعد تأجيل من الأربعاء، ويعكس مشاورات مكثفة داخل التحالف.

عقد الإطار التنسيقي العراق ي، وهو تحالف سياسي شيعي بارز يمثل الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، اجتماعا حاسما يوم الجمعة في العاصمة بغداد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسمية مرشحه لمنصب رئيس الوزراء .

الاجتماع، الذي استضافه مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، يأتي في أعقاب انتخاب نزار آميدي رئيسا للجمهورية في 11 أبريل الجاري، ويشكل خطوة أساسية نحو تشكيل الحكومة الجديدة. وقد تأجل هذا الاجتماع من موعده الأصلي يوم الأربعاء، مما يعكس عمق المشاورات والتنسيقات الجارية داخل الإطار التنسيقي، وحرص القوى المكونة له على التوصل إلى اختيار يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية.

الخلفية القانونية لهذا الاجتماع تستند إلى المادة 76 من الدستور العراقي، وتحديدا الفقرة 'أ' منها، التي تنص على أن رئيس الجمهورية مكلف بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتخابه. وبما أن الإطار التنسيقي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، حيث تشير التقديرات إلى حصوله على ما بين 130 و 140 مقعدا من إجمالي 329 مقعدا، فإنه يقع على عاتقه مسؤولية رئيسية في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.

هذا الدور المحوري يجعل قرارات الإطار التنسيقي ذات أهمية بالغة بالنسبة للمستقبل السياسي للعراق. الاجتماع لم يكن معزولا عن التطورات الإقليمية والدولية، حيث أن اختيار رئيس الوزراء العراقي يمثل نقطة ارتكاز في العلاقات الخارجية للبلاد، ويؤثر على مصالح العديد من الأطراف المعنية.

في السابق، أعلن الإطار التنسيقي في 24 يناير الماضي عن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما أثار جدلا واسعا واعتراضات من بعض الأطراف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي. هذه الاعتراضات الخارجية تضع الإطار التنسيقي أمام تحديات إضافية، وتجعله بحاجة إلى دراسة متأنية لجميع العوامل المؤثرة قبل اتخاذ قراره النهائي.

الاجتماع الحالي يهدف إلى تجاوز هذه العقبات، والتوصل إلى مرشح يحظى بقبول واسع من مختلف القوى السياسية، ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. من المتوقع أن يشهد الساعات القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، وأن يتم الإعلان عن اسم المرشح النهائي لرئاسة الوزراء في أقرب وقت ممكن. الوضع السياسي العراقي يتطلب حكمة وبعد نظر من جميع الأطراف، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل تجاوز التحديات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في بناء مستقبل أفضل





