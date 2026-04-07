الإعلام والفتيات: كيف يعيد الإعلام تشكيل وعي المراهقات؟

تحليل نقدي لتأثير الإعلام، وخاصة الدراما الرومانسية، على الفتيات المراهقات، وكيف يؤدي إلى تشويه رؤيتهن للواقع والعلاقات، مع التركيز على دور الإعلام في تشكيل الوعي وتقديم نماذج غير واقعية، بالإضافة إلى استعراض تأثير ذلك على قراراتهن وتطلعاتهن المستقبلية.

لم يعد ما نشاهده على الشاشة هو الأخطر فيما يقدمه الإعلام ، بل ما يجعلنا نعتقد أنه الحقيقة المطلقة. في عصرنا الحالي، لم يعد الإعلام مجرد نافذة نطل منها على العالم، ولا تمثل الدراما العاطفية مجرد وسيلة للتسلية، كما أن القصص الرومانسية لم تعد استراحة قصيرة بعد يوم عمل شاق. بل أصبحت هذه الظواهر أعمق وأكثر تأثيرًا من ذلك بكثير. فكل ما نتعرض له من محتوى، ويتكرر أمامنا باستمرار، يتحول إلى برمجة خفية تؤثر في عقولنا بشكل لا شعوري.

نحن الآن أمام منصات لا تتوقف عن العرض، وشاشات زرقاء مضاءة على مدار الساعة، ومحتوى متنامي لا يكتفي بإضاعة الوقت، بل يعمل على فصل الوعي عن الواقع. لم يعد المشاهد مجرد متلقٍ سلبي، بل أصبح ساكنًا دائمًا في عالم درامي موازٍ؛ عالم يبدو أكثر دفئًا وإثارة من الحياة الواقعية، وأكثر امتلاءً بالعاطفة من العلاقات الحقيقية. يهدف هذا العالم الافتراضي إلى بناء نموذج وعي مثالي يشبع الأهواء ويثير الأحاسيس، فتغدو العلاقات العاطفية معيارًا للامتلاء، وتُختزل السعادة في صورة واحدة: أن يجد الإنسان نفسه مع «الحب المنتظر»! ولعل الفئة الأكثر تأثرًا بهذا الفيضان العاطفي هن الفتيات المراهقات. هذا ليس بسبب ضعف في وعيهن، بل لأن السوق الإعلامية تتقن اللعبة جيدًا، فتخاطبهن بلغة أحلامهن، وتستثمر في مشاعرهن الرقيقة، وحاجتهن الفطرية إلى الأمان والاحتواء والتعبير عن الذات. فعندما تنشأ الفتاة في بيئة إعلامية ذكية تعلي من قيمة الحب، وتمجد العاطفة، وتصورها على أنها قمة السعادة وأكسير الحياة، فإن وعيها، دون أن تدرك، يعاد برمجته وتترتب أولوياتها. فتتراجع القيم الكبرى التي تربت عليها الفتاة، مثل الإنجاز، والرسالة، وتحقيق الذات، وبناء المستقبل. وتتحول غاياتها وأهدافها إلى سؤال واحد: «كيف أجد الحب الذي يشبه ما رأيت؟». وهنا تكمن الخطورة. بدلاً من توجيه طاقات الفتيات وخيالاتهن نحو اكتشاف قدراتهن الداخلية وبناء المهارات المستقبلية لتحقيق التمكين الحقيقي، تُستنزف هذه الطاقة في متابعة مشاهد سريعة الإيقاع، جذابة الصور، تعرضها الشاشات والمنصات. ولكن تحميل الإعلام وحده المسؤولية يعتبر حكماً غير منصف. فبعض الفتيات نشأن في بيئات أهملت مشاعرهن، حيث لم يجدن مساحة للتعبير، ولم يُستمع إليهن بعمق، ولم تفهم احتياجاتهن العاطفية بالشكل الصحيح، ولم يحصلن على التوجيه السليم. ومع هذا الجفاف العاطفي، وغياب التقدير والإصغاء، تدخل الدراما والروايات العاطفية لملء الفراغ، لا لتوازنه، بل لإعادة تشكيله بالكامل. ومن هنا تتكون فجوة واسعة بين الواقع والصورة الذهنية. فالفتاة التي تقارن حياتها بما تراه على الشاشة لا تعود ترى حياتها كما هي، بل كما «يجب» أن تكون وفق النموذج الذي استوعبته. فتبدأ بالشعور بأن حياتها أقل قيمة، وأن مجتمعها لا يفهمها، وأن السعادة مؤجلة إلى أن تتحقق تلك الصورة المثالية. ومن الأمثلة القريبة على هذا الإغراق العاطفي وتأثيره على الفتيات، شخصيات مسلسل «شارع الأعشى» الذي عُرض في شهر رمضان وأصبح حديث المجتمع بقصصه المثيرة. يُعد هذا المسلسل مثالًا حيًا على ظاهرة الإغراق العاطفي في الإعلام المُسَوِّق للعاطفة، وأثره على الفتيات والمجتمع في ظل غياب الثقافة والتوعية والتوجيه الصحيح في كثير من الأسر. أظهر المسلسل الصراعات الكبيرة التي تعيشها الفتاة المتأثرة بالإعلام: بين عادات مجتمعها ومعتقدات أهلها واحتياجاتها النفسية من جهة، وبين ما يقنعها به الإعلام من جهة أخرى. وهذا ما أدى إلى تغيّر نظرتها إلى المجتمع والحب والزواج. فبعضهن بدأن يبحثن عن «الحب» كسبيل للخلاص والحياة المثالية السعيدة، ويندفعن ويتخذن قرارات مصيرية مؤذية لهن وصادمة للمجتمع كما شاهدنا في شخصيات المسلسل. لكن الفارق الجوهري بين فتيات جيل زد وفتيات «شارع الأعشى» يكمن في طبيعة الغرق نفسه: فتاة «الأعشى» غرقت بصخب؛ أخطأت، واصطدمت، وتألمت، ثم تعلمت ونضجت. أما اليوم، فثمة غرق آخر بلا صوت، لا صدام فيه، ولا تجربة حقيقية، ولا حتى فرصة للنضج. مجرد هروب مستمر إلى عالم موازٍ يعيد تشكيل الشعور دون أن يسمح بفهمه. وهنا يصبح الغرق أكثر هدوءًا، لكنه أعمق وأخطر. في النهاية، القضية ليست قصة مسلسل واحد، ولا مجرد مقارنة بين جيلين، بل هي وعي جديد يتشكل بصمت في عقول وقلوب فتياتنا.





