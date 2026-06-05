الإعدام المعنوي لمحمد القدادي: كشف حساب التاريخ المزيف

تعرض المؤرخ الرياضي محمد القدادي لانتقادات حادة بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، مما كشف تناقضاته ورواياته التاريخية غير الموثقة عن نادي الاتحاد والأندية السعودية الأخرى، وأثار موجة إعلامية تطالب بالحقيقة.

لن أبالغ حين أصف المشهد الذي رأيته في منصة إكس، وحالة الإعدام المعنوي التي تعرّض لها محمد القدادي ، الذي كنا نحسبه مؤرخاً رياضياً موثوقاً. فقد تجلت وحدة الكلمة بين النقاد والإعلاميين، حيث وضعوه في مواجهة الشارع الرياضي، وكشفت ضخامة الخداع الذي طال المجتمع تجاه رواياته التي صدقناها زمناً دون أن نعلم أن جزءاً كبيراً منها من نسج خياله.

ولم تتكشف هذه الحقيقة إلا بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، حيث بدا مستمتعاً بمظهره المتأنق والمقعد المريح، ليتحول ذلك المقعد إلى كرسي اعتراف قدم فيه أدلة وبراهين تدينه، عبر معلومات تجنى فيها على تاريخ لا يخص نادي الاتحاد وتأسيسه فحسب، بل امتدت إساءته لرموز تاريخية عريقة، عبر حكايات لا يقبلها المنطق ولا يقرها العقل، مما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الرياضية. لم يكن المشهد الإعلامي الذي شاهدته محصوراً في آراء نقدية موجهة إليه، بل تحول إلى كشف حساب كامل بالصوت والصورة لحجم تناقضاته.

فانتشرت مقاطع فيديو لظهوراته السابقة في البرامج الرياضية، حيث كان يتسلح دائماً بعبارة يرددها في معظم أحاديثه المتلفزة: أسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة، وكأنها درع يختبئ خلفه، لكن تلك الشهادة غاب ضميرها عندما تعلق الأمر بالحقيقة التاريخية. لقد كشفت هذه المقاطع تناقضاً صارخاً بين أقواله السابقة والحالية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.

وما لفت انتباهي هو حالة الإجماع الإعلامي والرياضي التي لم أرها من قبل، لا تخص إعلام نادي الاتحاد وحده، بل تشبه اتحاداً إعلامياً ضده، شارك فيه من ينتمون إلى مختلف الأندية السعودية باستثناء قلة قليلة محسوبة على إعلاميي الوحدة والأهلي، وهؤلاء بدورهم نالوا نصيبهم من التوبيخ والنقد اللاذع عبر شرشحة إعلامية لم تكن أقل حدّة مما تعرض له القدادي، الذي وضع اسمه وسمعته في مقصلة إعدام اقتصت لتاريخ نادي الاتحاد وعمادته الموثقة رسمياً محلياً وعالمياً. حقيقة أنني أشفقت كثيراً على القدادي لما رأيته من انهيار في صورته ومكانته، ولما تعرض له من نقد حاد جداً أسقطه من المكانة العالية التي كان يتمتع بها، وذلك لمحبتي الشخصية له وما أعرفه عنه من دماثة خلق وحسن معشر.

وأحسب أنه ندم أشد الندم على هذا الظهور الأخير، وعلى ما ساقه من معلومات وحقائق زائفة. ومع ذلك، فإنني أقدم له خالص الشكر لأن تناقضاته ورواياته التاريخية أسهمت في القضاء نهائياً على مزاعم من حاول تزوير التاريخ وتحريفه، فقد كانت منصة إكس قاضية على تلك الادعاءات والأكاذيب التي روجها حول عمادة مزعومة لنادي الوحدة لا أصل لها.

كما أن آلاف التغريدات التي نشرت عقب ظهوره أنهت أي جدل حول هذه القضية، بل واستثمرت حالة الإعدام المعنوي هذه في فتح ملفات تاريخية أخرى ظلت طويلاً مسكوتاً عنها، خصوصاً ما يتعلق بالنادي الأهلي، من خلال استعراض وقائع وقرارات وأخطاء تحكيمية مثيرة للجدل، يرى كثيرون أنه لو أعيد النظر فيها وفق المعايير النظامية الحالية، لكانت العقوبات المترتبة الشطب لكل بطولة حققها في ذلك العصر. إن هذه الحادثة تمثل درساً بليغاً للجميع حول أهمية التحري والتدقيق في المعلومات التاريخية، وخطورة الترويج لروايات غير موثقة قد تضر بمكانة الأندية وسمعة الأشخاص على حد سواء





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