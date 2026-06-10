الإدارة الأمريكية تسعى لتقليص "حق الأرض" وتحدي مبدأ الجنسية بالولادة

تحليل شامل لتعديل دستوري مقترح يحد من حق المواطنة للولادة في الولايات المتحدة، ومقارنته بالتشريعات المماثلة في دول أخرى

تسعى الإدارة الأمريكية لتعديل أحد أقدم المبادئ الدستورية في البلاد، وهو مبدأ "حق الأرض" الذي ينص على أن يولد كل من وُلد على التراب الأمريكي تلقائيًا مواطنًا أمريكيًا، بغض النظر عن وضع إقامة والديه.

يطمح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى استثناء بعض الفئات من هذا الحق، حيث صاغ مرسومًا يقتصر حق المواطنة بالولادة على الأطفال الذين تكون أمهاتهم مقيمات بصورة دائمة أو يحملن إقامة دائمة في وقت الولادة، أو على الطفل الذي يكون والده مواطنًا أمريكيًا أو يحمل تصريح إقامة دائمة. يزعم ترامب أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من ما يُسمى بـ"المواطنة للولادة" وأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمنح هذا الحق بلا قيود، غير أن التحليل الصادر عن مركز بيو لأبحاث الرأي في مارس 2026 يوضح أن نحو 32 دولة أخرى تتبع نظامًا مشابهًا أو مزيجًا من مبدأ الجنسية بالولادة والنسب.

وتشير هذه الدراسة إلى أن معظم دول العالم تعتمد مبدأ الجنسية بالنسب على أساس جنسية الوالدين، بينما تُضيف بعض الدول، مثل ألمانيا منذ عام 2000، شروطًا تسمح للأطفال ذوي أصول غير ألمانية بالحصول على الجنسية إذا استوفوا متطلبات الإقامة الدائمة





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