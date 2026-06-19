الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك تُعلن عن الفائزين بجائزة التميز لعام 1447هـ

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك حفل تكريم للفائزين بجائزة التميز لعام 1447هـ، إلى جانب مشاركي مبادرة 'تقني العطاء' لحج الموسم الماضي والجهات الداعمة، وذلك في مسرح الكلية التقنية للبنات. وأكد المدير العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز الممارسات المتميزة والتنافس الإيجابي ورفع جودة المخرجات، ضمن مسارات التطوير الإداري والابتكار الرقمي وخدمة المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك عن أسماء الفائزين والفائزات ب جائزة التميز لعام 1447 هـ، وذلك خلال حفل تكريم أُقيم بمسرح الكلية التقنية للبنات في تبوك .

شهد الحفل تكريم المشاركين في مبادرة 'تقني العطاء' لحج موسم 1446هـ، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة والراعية لفعاليات الإدارة، وكذلك المتطوعين والمتطوعات الذين ساهموا في إنجاح المبادرات. وأكد المدير العام للإدارة المهندس علي بن عبدالله البلوي أن الجائزة ترمي إلى إبراز المبادرات المتميزة والممارسات النوعية في المنشآت التدريبية التابعة للإدارة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين منسوبي التدريب التقني والمهني، مما يسهم في رفع جودة الأداء وتحسين المخرجات التدريبية، ويدعم تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأوضح البلوي أن الجائزة اشتملت على ثلاثة مسارات رئيسية هي: مسار التطوير الإداري، ومسار الابتكار الرقمي، ومسار خدمة المجتمع، مؤكداً أن هذه المسارات تعزز استثمار القدرات الكامنة وتحقق أهداف المؤسسة في التطوير، وتُحَفِّز الكفاءات الوطنية على مواصلة الجهود التطويرية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة





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