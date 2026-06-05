الإخفاق العربي: قراءة في الثورة والدين والدولة

كتاب للدكتور رفيق عبد السلام يحلل الأزمة العربية الحديثة من خلال ثلاث قضايا كبرى: الثورة، والدين، والدولة، مع رفض القراءات التبسيطية والتأكيد على البنية العميقة للصراع.

في كتاب ه "الإخفاق العربي: في ال ثورة وال دين وال دولة "، يتناول الدكتور رفيق عبد السلام مسألة التعثر التاريخي الذي رافق مسيرة ال دولة العربية الحديثة منذ نهاية العهد العثماني حتى اللحظة الراهنة.

الكتاب الصادر عن دار "الأصالة" في إسطنبول يأتي في لحظة عربية لا تزال فيها أسئلة الربيع العربي مفتوحة على احتمالات متناقضة؛ بين من يرى أن الثورات انتهت إلى هزيمة تاريخية، ومن يعتقد أنها أطلقت مساراً طويلاً لم يبلغ منتهاه بعد. المؤلف لا يقدم وصفة جاهزة للخروج من المأزق، بل يطرح أسئلة عميقة حول طبيعة الأزمة وأسبابها البنيوية.

يتناول الكتاب ثلاث قضايا كبرى: الثورة، والدين، والدولة، معتبراً إياها حلقات في أزمة تاريخية واحدة تتعلق بعجز المجال العربي عن بناء نظام سياسي مستقر وعادل وقادر على إنتاج القوة والتنمية. يتميز الدكتور رفيق عبد السلام بمسيرة فكرية وسياسية فريدة؛ فهو أحد أبرز الأسماء التي برزت في المشهد العربي بعد ثورة 2011، حيث تولى حقيبة الشؤون الخارجية في حكومة الترويكا التي قادت المرحلة الانتقالية الأولى في تونس.

لكن حضوره لا يقتصر على السياسة، إذ ينتمي إلى جيل من المثقفين العرب الذين جمعوا بين التكوين الفلسفي والاهتمام بالشأن العام. تخرج في قسم الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط، ثم أكمل دراساته العليا في بريطانيا، مما أتاح له الاطلاع على تقاليد الفكر السياسي الغربي. هذا التكوين المزدوج يظهر جلياً في الكتاب، حيث يمزج بين التأمل الفلسفي والخبرة العملية، ويقرأ القارئ صدى تجربة رجل عاش التحولات من داخل مؤسسات الحكم.

من أبرز أفكار الكتاب رفض القراءة التبسيطية التي ترجع إخفاق الثورات العربية إلى أخطاء الفاعلين السياسيين الجدد فقط. فبرغم إقراره بوجود أخطاء، يضعها ضمن سياق موازين قوى داخلية وإقليمية ودولية كانت أكبر من قدرة النخب الثورية على التأثير. الثورات العربية لم تواجه أنظمة محلية فحسب، بل اصطدمت بشبكات مصالح رأت في نجاحها تهديداً للتوازنات القائمة.

لكن المؤلف لا يعفي قوى الثورة من المسؤولية، مشيراً إلى ترددها الاستراتيجي؛ فهي لم تذهب إلى تسويات تاريخية حاسمة مع بقايا النظام القديم، ولم تمتلك الإرادة لاستكمال المسار الثوري. وتتجلى أهمية هذه الملاحظة في أن الانتقال الديمقراطي لا يحدث في فراغ، بل في بيئات متشابكة مع الدولة العميقة والنفوذ الخارجي. في باب المسألة الدينية، يقلب المؤلف مسلّمة شائعة: المشكلة ليست في هيمنة الدين على الدولة، بل في هيمنة الدولة على الدين.

أغلب الدول العربية، حتى العلمانية منها، لم تسمح باستقلال الحقل الديني عن أجهزتها البيروقراطية، مما حول المؤسسات الدينية الرسمية إلى أدوات لإضفاء الشرعية. ويدافع المؤلف عن "الحياد الإيجابي" للدولة تجاه الدين، حيث تكون ضامنة للحرية الدينية وحامية للسلم الأهلي دون وصاية عقائدية. هذه المقاربة تتجاوز ثنائية الدولة الدينية والعلمانية الصلبة، وتسعى لعلاقة متوازنة بين السياسي والديني. أما في القضية الديمقراطية، فيحذر المؤلف من تحويل الديمقراطية إلى عقيدة خلاصية تُحمّل أكثر مما تحتمل.

فالتحول الديمقراطي ليس مجرد إجراءات انتخابات، بل بناء مؤسسات وثقافة سياسية. ويشير إلى أن النخب العربية فشلت في استيعاب أن الديمقراطية تحتاج إلى حماية من خلال دولة قانون ومجتمع مدني قوي. الكتاب يطرح أيضاً سؤالاً عن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، لكنه لا يقدم إجابات جاهزة، بل يدعو إلى تجاوز الجدل الأيديولوجي والتركيز على الممارسة السياسية. في الختام، "الإخفاق العربي" كتاب مهم لأنه يجمع بين الخبرة النظرية والعملية، ويفتح أفقاً للنقاش حول الأزمة العربية بعيداً عن التبسيط.

إنه يدعو إلى قراءة التاريخ بعمق، ويحث على التعلم من الأخطاء لبناء مستقبل أكثر إشراقاً





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