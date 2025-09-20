الإبادة الجماعية في غزة: لماذا فشلت الاتفاقية الدولية؟

تحليل معمق لكتاب جديد يطرح تساؤلات حول فاعلية اتفاقية الإبادة الجماعية في ظل ما تشهده غزة من دمار، وكيف تحولت إلى 'عدالة المنتصرين'. يستعرض الكتاب عقيدة 'المحو' الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين، مع إبراز دور الغرب في دعم هذا النهج.

لن يتحقق المسار الفعال لملاحقة جرائم الإبادة الجماعية إلا عندما تتمكن الاتفاقية الدولية الخاصة بها من تحقيق هدفها الأسمى: منع جريمة الإبادة، والمعاقبة عليها، والانتقال من منطق 'عدالة المنتصر' إلى 'عدالة الضحايا'. منذ السابع من أكتوبر 2023، تشهد غزة فظائع تتجاوز حدود الوصف، وترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية .

السؤال الملّح هنا: لماذا لم يتم تفعيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية لمنع هذه الجرائم؟ ولماذا أثبتت الاتفاقية ضعفها وعدم فعاليتها منذ إقرارها وحتى اللحظة الراهنة؟ هذه الأسئلة تمثل جوهر الإشكال الذي يتناوله دان شتاينبوك في كتابه، حيث يقدم تحليلاً معمقاً لهذه القضية. وقد علّق رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، مهاتير محمد، قائلاً: 'إن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية ليس كافياً. إنها إبادة غير مسبوقة، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم بأسره وعلى مدار فترة طويلة دون أي تحرك فعال لوقفها. الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون هم من صنعوا هذا الوحش الذي نراه اليوم. وقد لا يدرك من أوجد إسرائيل حجم الشر الذي أطلقوه، لكنهم يتحملون مسؤولية الفشل في وقف هذه الفظائع التي تجري أمام أعينهم، بل ويدعمونها بالمال والسلاح'. هذا المقال يستعرض عرضاً موجزاً لكتاب شتاينبوك، المؤلف اليهودي المعارض للسياسات الإسرائيلية، والذي تنبأ في كتابه 'سقوط إسرائيل' عام 2024 بانهيار الكيان الصهيوني، وقد سبق أن استعرضنا أفكاره في مقال 'الكيان المتهالك' على موقع عربي 21 بتاريخ 2 يونيو 2025.\إن الدمار الشامل الذي يشهده قطاع غزة ليس سوى مقدمة لما هو أسوأ. ما يحدث في غزة يمثل تهديداً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل للأمم والدول أجمع. إن ما يجري هناك لن يتوقف عند حدود غزة. إنها حملة ممنهجة ومقصودة لتدمير الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، كجماعة وطنية وإثنية ودينية. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حذر من أن 'لا شيء يبرر الإبادة التي تحدث في غزة أمام أعين العالم'. الهدف النهائي لهذه الإبادة هو تدمير كل شيء، بحيث لا يبقى شيء. جانب آخر من هذه الإبادة يتمثل في استهداف الذاكرة والتاريخ. من هنا، يأتي تدمير إسرائيل للمتاحف والمكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية والفنية الفلسطينية في غزة، أو ما يمكن تسميته بـ'الإبادة الثقافية'. إنها إبادة تهدف إلى إخفاء تاريخ غزة وطمس معالمها من الذاكرة الإنسانية، وحجبها إلى الأبد. إن محو غزة هو محو للأمم والدول. ما يحدث فيها ليس مجرد صراع عسكري، بل هو محاولة متعمدة لتدمير الشعب الفلسطيني، كليًا أو جزئيًا، كجماعة وطنية وإثنية ودينية. وفي الصورة الكبيرة لمحو غزة، فإن تدميرها والجهود المبذولة للقضاء على سكانها وتطهيرهم عرقيًا'أمام أعين العالم أجمع'، يعكس السجل الطويل والمظلم للغرب من التدمير المدني الشامل على أساس الاستعمار الجديد. ولن تنشأ الملاحقة الفعلية للإبادة إلا عندما تتمكن اتفاقية الإبادة الجماعية من تحقيق هدفها النهائي: منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.\'عقيدة المحو' – هذا الكابوس الجهنمي الذي يمثل جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية في غزة – هي استراتيجية مجرّبة للتدمير الشامل، سبق أن اختبرتها إسرائيل في لبنان قبل عقدين من الزمن، وذلك دون أي تدخل دولي فعّال. هذه العقيدة وُضعت في عام 2005 على يد غادي آيزنكوت، القائد العسكري الإسرائيلي السابق. ومن المفارقات أنه لم يكن متطرفاً، بل أصبح لاحقاً سياسياً مؤثراً يدعم الديمقراطية وحل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية. إلا أنه بصفته استراتيجياً عسكرياً، فقد فتح 'صندوق باندورا'، صندوق كل الشرور وفقاً للميثولوجيا الإغريقية، والذي تبناه لاحقًا كلٌّ من حزب الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف المسياني وعلى رأسه بن غفير وسموتريش. استندت استراتيجية آيزنكوت إلى فكرة أن الجيش الإسرائيلي سيلحق أضراراً جسيمة بالضاحية الجنوبية في بيروت لخلق ردع فعال ضد حزب الله للقضاء عليه نهائيًا، أو على الأقل لفترة طويلة. عندما تبنى الجيش الإسرائيلي هذه العقيدة وطبقها بالضاحية الجنوبية، كانت الحرب الباردة قد ولت، وتم إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة. وصارت اتفاقية الإبادة الجماعية جزءًا من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكان للأمم المتحدة مستشار خاص مُكلّف بتحذيرها لمنع الإبادة الجماعية. إذن، ظاهريًا، كانت الأمور جاهزة للتعامل مع عقيدة عسكرية تستهدف صراحةً المدنيين والبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، عندما صرّح آيزنكوت علنًا بأن إسرائيل ستتبنى هذه العقيدة الجديدة لم يُثر ذلك أي استنكار دولي، ناهيك عن التدخل. وكان هذا الصمت هو ما جعل حرب الإبادة الشاملة التي نراها اليوم مسألة وقت لا مسألة مبدأ.بعقيدة المحو، استهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية المدنية عمدًا لإحداث معاناة هائلة للسكان المدنيين، سعيًا منه على ما يبدو إلى إرساء ردع فعال. وبعد استخدامها في حرب لبنان عام 2006، استُخدمت مجددًا في حرب الرصاص المصبوب بغزة 2008 ـ 2009، والتي أودت بحياة 1200 ـ 1400 فلسطيني، ودمّرت أكثر من 46 ألف منزل، وشردت أكثر من 100 ألف شخص. وكان ذلك تطبيقا لما قاله آيزنكوت:'إن ما حدث في الضاحية الجنوبية في بيروت عام 2006، سيحدث في كل مكان تُطلق منه النيران تجاه إسرائيل. سنستخدم قوة غير متناسبة، ونُسبب دمارًا هائلاً'. وبذلك، ترسخت هذه العقيدة فعليًا. ولم يعد تدمير المدنيين مجرد أضرار جانبية مؤسفة، بل أصبح محور عقيدة عسكرية جديدة. إذن، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبعة عشر عامًا، كان هناك إجماع عام واسع بين النخب العسكرية والسياسية الإسرائيلية على أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم في أي حرب قادمة قوة غير متناسبة، وسيُحدث دمارًا هائلاً عبر قوة نيران كثيفة. ومن الغريب أن ما وُصف آنذاك باستراتيجية الضاحية، لم يجذب اهتمامًا يُذكر من الهيئات الدولية التي من المفترض أنها مُكرسة لمنع الإبادة الجماعي





غزة الإبادة الجماعية إسرائيل فلسطين عقيدة المحو

