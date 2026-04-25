الإبرة كأمل: قصة صمود في خيام النزوح بغزة

رغم النزوح وتدمير مشروعها، تصرّ شيماء على الاستمرار في التطريز كطريقة لإعادة بناء حياتها ومقاومة اليأس في غزة.

في ظل ظروف معيشية قاسية، تتجسد قصة شيماء كرمز للصمود والإصرار في قطاع غزة . فبعد النزوح القسري وتدمير مشروعها الصغير 'لمسة ذهبية'، لم تستسلم شيماء لليأس، بل قررت أن تعيد بناء حياتها من جديد، مستندة إلى شغفها ب التطريز والخياطة.

بدأت القصة كهواية لتملأ وقتها، لكنها سرعان ما تحولت إلى مصدر رزق لها ولعدد من الفتيات الأخريات اللواتي كنّ بحاجة إلى فرصة عمل. ومع تزايد الطلب على منتجاتها المتميزة بالجودة والدقة، بدأت 'لمسة ذهبية' في النمو والازدهار، لتصبح نافذة أمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن الحرب لم تترك شيئًا على حاله، ففي لحظة واحدة، تبخر كل ما بُني، ودُمر المشروع الذي كان يمثل مصدر فخر واعتزاز لشيماء والفتيات العاملات معه.

ومع النزوح، ازدادت الخسائر وتفاقمت المعاناة، فلم تعد الحياة كما كانت، فالراحة والأمان والاستقرار تبخرت في خيام النزوح. ورغم كل ذلك، لم تفقد شيماء الأمل، وقررت أن تعود إلى ممارسة هوايتها، مستخدمة الإبرة والخيط كوسيلة لإعادة ترتيب الداخل ومواجهة قسوة الواقع. في زاوية صغيرة من الخيمة، جمعت ما استطاعت من خيوط وخرز، وبدأت من جديد، مؤمنة بأن كل غرزة هي محاولة للسيطرة على شيء ما، وكل قطعة هي إعلان صغير أن الحياة لم تنتهِ بعد.

العودة لم تكن سهلة، فالظروف لا تزال صعبة، والمواد الخام نادرة، والقدرة الشرائية ضعيفة. لكن شيماء تصر على الاستمرار، مستندة إلى رصيدها الذي بُني قبل الحرب، وإلى شغفها الذي لا ينضب. فهي تؤمن بأن التطريز ليس مجرد عمل، بل هو وسيلة للتعبير عن الذات، ومقاومة اليأس، وكتابة حكايات الأمل في عالم ينهار من حولها. ورغم الخوف من فقدان الشغف، تواصل شيماء العمل، متشبثة بفكرة بسيطة لكنها عنيدة: أن الاستمرار، في حد ذاته، شكل من أشكال المقاومة.

ففي غزة، حيث تُختبر الحياة يوميًا، تختار شيماء أن تنحاز للأمل، وأن تصنع شيئًا يبقى، ولو لفترة قصيرة، في وجه الزوال





