الأهلي يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز مثير على ماتشيدا

توج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026 بعد فوزه على ماتشيدا الياباني في المباراة النهائية، في لقاء شهد ندية وإثارة وطرد لاعبين من الفريقين.

توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2025/2026، بعد فوز ه المثير والمستحق على ماتشيدا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة.

المباراة شهدت ندية كبيرة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية. في الدقيقة 96، تمكن فراس البريكان من تسجيل هدف الفوز للأهلي، ليحسم اللقب لصالح الفريق السعودي. هذا الفوز يمثل تتويجًا لمسيرة الأهلي المميزة في البطولة، حيث لم يتلق سوى هزيمة واحدة في دور المجموعات أمام الشارقة الإماراتي. الأهلي بذلك يحتفظ باللقب الذي فاز به في الموسم الماضي، ويؤكد تفوقه على منافسيه المحليين الهلال والاتحاد.

في المقابل، وصل ماتشيدا الياباني إلى النهائي في ظل ظروف مثيرة للجدل، بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي في الدور قبل النهائي. المباراة شهدت إلغاء هدفًا صحيحًا لشباب الأهلي بسبب خطأ إجرائي، حيث لم يخرج لاعب ماتشيدا بشكل كامل من الملعب أثناء إجراء تبديل. على الرغم من الاحتجاجات الرسمية التي قدمها شباب الأهلي والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إلا أن القرار لم يتغير، وتأهل ماتشيدا إلى النهائي.

المباراة النهائية شهدت إثارة كبيرة، حيث أهدر الأهلي عدة فرص محققة في الشوط الأول، بينما تصدى حارس الأهلي إدوارد ميندي لعدة محاولات خطيرة من ماتشيدا. في الشوط الثاني، طرد الحكم زكريا هوساوي مدافع الأهلي، ليكمل الفريق المباراة بنقص عددي. الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث طرد الحكم أيضًا محمد عبد الرحمن لاعب الأهلي وهو على مقاعد البدلاء. ورغم النقص العددي، قدم الأهلي أداءً بطوليًا في الشوط الإضافي، وتمكن فراس البريكان من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96.

المباراة شهدت أيضًا تدخلات مميزة من حارس الأهلي إدوارد ميندي، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة. هذا الفوز يمثل إنجازًا تاريخيًا للأهلي، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية في قارة آسيا. الأهلي أثبت أنه قادر على التغلب على التحديات والصعوبات، وتحقيق الفوز في اللحظات الحاسمة. الفريق قدم أداءً جماعيًا رائعًا، واستحق الفوز باللقب عن جدارة واستحقاق.

هذا اللقب يمثل أيضًا دفعة معنوية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، ويشجعهم على مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل





