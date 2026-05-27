الأهلي المصري يقترب من التعاقد مع يورتشيتش بعد فسخ عقد توروب

يسعى النادي الأهلي لفسخ عقد مدربه ياس توروب والتعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من بيراميدز، وسط تصريحات من زيزو واعتذار عن مشاركة في بطولة كرة اليد بأفريقيا بسبب إيبولا.

تتواصل حالة الجدل داخل النادي الأهلي المصري حول هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول ل كرة القدم ، بعد أن استقرت إدارة النادي على فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإدارة الحمراء تسعى لفسخ عقد المدرب الحالي ياس توروب بالتراضي، رغم تمسك الأخير بالبقاء. وعلى طاولة المفاضلة، يبرز اسم المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الفريق السماوي، والتي شملت التتويج بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بالإضافة إلى أدائه المميز في الدوري المصري. وأشارت التقارير إلى أن يورتشيتش قد ودع لاعبي بيراميدز عبر رسالة في مجموعة الفريق على تطبيق واتساب، مما يشير إلى قرب رحيله عن النادي.

وينتهي عقد يورتشيتش مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ولم تدخل إدارة النادي في مفاوضات جادة لتمديده، بسبب تحفظات على أسلوب إدارته لبعض المباريات التي تسببت في الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا وعدم التتويج بلقب الدوري. ويترقب الأهلي مصير يورتشيتش مع بيراميدز قبل حسم التعاقد معه. وفي سياق متصل، أطلق أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي تصريحات نارية خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة أون سبورت، حيث تحدث عن المقارنة بين مستواه مع فريقه الحالي وناديه السابق الزمالك.

وأكد زيزو أن اللعب للأهلي يمثل تحدياً كبيراً، وأنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير الحمراء. كما كشف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار عن اعتذار النادي الأهلي عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد المقررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بسبب مخاوف من تفشي فيروس إيبولا هناك. ويعتبر هذا القرار احترازياً للحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم ملف المدرب الجديد للنادي الأهلي، حيث ستجري الإدارة مفاوضات مكثفة مع المرشحين المحتملين، في مقدمتهم يورتشيتش. ويسعى الأهلي إلى التعاقد مع مدرب قادر على تحقيق الاستقرار الفني والمنافسة على جميع البطولات المحلية والأفريقية في الموسم الجديد. ويأمل الجمهور الأهلاوي في أن يكون الاختيار موفقاً ليعيد الفريق إلى سكة الانتصارات والتتويجات





