الأميرة ريم الفيصل تعرض أعمالها الفوتوغرافية الملونة لأول مرة في 'مساحة وصل الفنية'

تستضيف صالة مساحة وصل الفنية معرضًا فوتوغرافيًا شخصيًا للأميرة ريم الفيصل بعنوان أرض الحجيج والشعراء، وهو أول ظهور لها بأعمال فوتوغرافية ملونة بعد مسيرة طويلة في التصوير بالأبيض والأسود. المعرض مستمر لمدة شهرين ويتضمن توقيع كتابها States of Light.

يمتد المعرض على مدار شهرين، ويشمل فعالية خاصة بتوقيع كتابها States of Light يوم 7 مايو 2026 بحضور الفنانة نفسها. يمثل هذا المعرض نقطة تحول مهمة في مسيرة الأميرة ريم الفيصل الفنية، حيث تقدم فيه رؤيتها الجديدة للعالم من خلال عدسة ملونة. تعكس أعمالها في المعرض تنوعًا ثقافيًا وجغرافيًا، حيث توثق رحلاتها إلى بلدان مختلفة مثل الصين ومصر وإيطاليا والمغرب واليابان وسوريا، بالإضافة إلى توثيقها الشامل لمناسك الحج.

تتميز الأميرة ريم بأسلوب فوتوغرافي فريد يجمع بين الجماليات الفنية للفن الإسلامي وعمق الشعر العربي، مما يضفي على صورها طابعًا روحانيًا وفلسفيًا. الأميرة ريم الفيصل ليست مجرد فنانة، بل هي مثقفة وباحثة شغوفة بالتصوير. بعد حصولها على شهادة في الأدب العربي من جامعة الملك عبدالعزيز، اتجهت إلى دراسة التصوير الفوتوغرافي في معهد سبيوس الباريسي المرموق، مما ساهم في صقل موهبتها وتوسيع آفاقها الفنية.

وقد مكنها هذا التعليم من تطوير لغة بصرية خاصة بها، تعبر عن رؤيتها للعالم وتفاعلها مع الثقافات المختلفة. اكتسبت الأميرة ريم شهرة عالمية بفضل أعمالها الفوتوغرافية المتميزة، التي عُرضت في العديد من المعارض الدولية. وقد حازت على تقدير واسع النطاق من النقاد والجمهور على حد سواء، نظرًا لقدرتها على التقاط الجمال في التفاصيل الصغيرة والتعبير عن المشاعر العميقة من خلال صورها.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأميرة ريم من أوائل الفنانات السعوديات اللاتي وثّقن رحلة الحج بشكل شامل، مما يمثل إضافة قيمة للتراث الثقافي الإسلامي. إلى جانب مسيرتها الفنية الناجحة، تولي الأميرة ريم الفيصل اهتمامًا كبيرًا بدعم الفن وتعزيزه في المجتمع. وقد تجسد هذا الاهتمام في تأسيسها لـ 'غاليري الربع الخالي' في دبي، وهو أول غاليري متخصص في التصوير الفوتوغرافي في المنطقة.

يهدف هذا الغاليري إلى توفير منصة للفنانين الفوتوغرافيين لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التصوير الفوتوغرافي كفن مستقل. كما تسعى الأميرة ريم من خلال الغاليري إلى دعم المواهب الشابة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية. إن تأسيس 'غاليري الربع الخالي' يعكس رؤية الأميرة ريم الطموحة للمساهمة في إثراء المشهد الفني والثقافي في المنطقة.

تقديرًا لمساهماتها القيمة في مجال الفن والثقافة، مُنحت الأميرة ريم وسام الشرف الوطني الفرنسي (ليجيون دونور) في عام 2009، وهو تقدير رفيع المستوى يعكس اعتراف فرنسا بموهبتها وإبداعها. يمثل هذا الوسام تتويجًا لمسيرتها الفنية المتميزة وإسهاماتها في تعزيز التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا





الأميرة ريم الفيصل تصوير فوتوغرافي مساحة وصل الفنية أرض الحجيج والشعراء States Of Light فن إسلامي شعر عربي غاليري الربع الخالي معرض فوتوغرافي تصوير ملون

