الأنشطة غير النفطية السعودية تعود للنمو والولايات المتحدة تعزز شراكتها مع آسيان في الطاقة

تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية عودة القطاعات غير النفطية للنمو مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، بينما تعلن الولايات المتحدة عن خطط لتحرير احتياطات الطاقة وزيادة صادرات الغاز لدول آسيان وتعزيز التعاون في المعادن والبنية التحتية.

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عودة الأنشطة غير النفطية إلى مسار النمو مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.

يعكس هذا الصعود تحسناً في وتيرة النشاط في قطاعات الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، نجحت في تعويض الانكماش الطفيف الذي شهدته في الشهر السابق. في المقابل، انكمش المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 19.1 بالمائة سنوياً، متأثراً بشكل مباشر بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 27.8 بالمائة. هذه القراءة الإيجابية تتوافق مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض الذي قفز إلى 51.5 نقطة في أبريل مقارنة بـ48.8 نقطة في مارس، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

يُفسَّر عمق التراجع في المؤشر العام للإنتاج الصناعي chiefly بقطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي انخفض بنسبة 29.9 بالمائة سنوياً بسبب تخفيضات الإنتاج النفطي، كما انخفض شهرياً بنسبة 9.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس. وامتدت الضغوط النفطية إلى قطاع الصناعة التحويلية التي انخفضت بنسبة 6.1 بالمائة سنوياً، إذ تراجعت صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 18.7 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية 4.2 بالمائة.

في المقابل، قفزت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 20.8 بالمائة سنوياً، كما ارتفعت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 8.8 بالمائة. على صعيد أخبار الأعمال، تواصل مجموعة إمبراير البرازيلية العمل على تفعيل مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع السعودية. وعيّن مجلس أمناء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسة تنفيذية للمعهد. كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تأهل 24 شركة وتحالفاً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة كبرى.

وقّعت السعودية وتركيا مذكرتي تفاهم للتعاون في قطاعي السكك الحديدية والخدمات اللوجستية. وأغلق مؤشر السوق السعودية (تاسي) جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 1.3 بالمائة عند 11115 نقطة، بتداولات قيمتها 7.6 مليار ريال. من ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو إن الولايات المتحدة تسعى لتحرير بعض احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المُسَال لدول آسيان.

وأضاف خلال منتدى مستقبل الآسيان في هانوي أن أزمة الطاقة الحالية سلطت الضوء على حاجة الدول لتنويع مصادر الطاقة، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في العمل مع دول الآسيان لتجاوز الوضع الراهن ودعم أمن الطاقة على المدى الطويل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت شحنات من النفط الخام والغاز المُسَال إلى الفلبين للمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات، كما تعتزم توسيع نطاق اتفاقية الطاقة الخاصة بها مع آسيان لضمان الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر لاندو أن الولايات المتحدة تُمهّد الطريق للتعاون المحتمل مع آسيان في مجال الاستثمار في المعادن الحيوية، وتشجع دول الآسيان على العمل مع مورّدين موثوقين في مجال البنية التحتية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن خيارات الشركاء today ستحدد الأمن والازدهار لعق阙 مقبلة





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