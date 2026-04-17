الأهلي السعودي يعبر جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي يتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بفوزه على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1، ليضرب موعداً مع فيسيل كوبي الياباني في مواجهة مرتقبة.

تأهل الفريق الأول ل كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها لموسم 2025-2026، وذلك عقب تغلبه على ضيفه فريق جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. احتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة هذا اللقاء الهام الذي أقيم مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

بدأ الأهلي مشواره في المباراة بقوة، حيث تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه الإيفواري فرانك كيسييه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، عند الدقيقة الثالثة والخمسين بعد الأصلية. ولم يمض وقت طويل في الشوط الثاني حتى تمكن اللاعب البرازيلي جالينو من مضاعفة النتيجة للأهلي بهدف ثانٍ عند الدقيقة الرابعة والخمسين، ليضع الفريق في موقف مريح. وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن فريق جوهور دار التعظيم تمكن من تقليص الفارق وتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة التاسعة عشرة من زمن الشوط الأول، وجاء هذا الهدف بطريق غير متوقع عن طريق الخطأ الذاتي من قبل مدافع الأهلي علي مجرشي في مرماه، مما أضفى بعض الإثارة على مجريات اللقاء. لم تخل المباراة من المفاجآت والتحديات، حيث تعرض فريق الأهلي لضربة موجعة بطرد لاعبه علي مجرشي في الدقيقة السابعة والثلاثين من الشوط الأول. هذا الطرد أجبر المدرب على اللعب بعشرة لاعبين طوال ما تبقى من المباراة، وهو ما شكل تحدياً كبيراً أمام الفريق السعودي. إلا أن الروح القتالية العالية للاعبي الأهلي والتركيز الكبير مكنهم من الصمود أمام هجمات الفريق الماليزي والحفاظ على التقدم الذي حققوه. نجح الفريق في تفادي أي مفاجآت غير سارة والحفاظ على النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلناً عن تأهل المستحق للأهلي إلى المربع الذهبي. بهذا الانتصار الهام، يضرب الأهلي موعداً مع فريق فيسيل كوبي الياباني في الدور نصف النهائي من ذات البطولة. من المقرر أن تقام هذه المواجهة الحاسمة يوم الاثنين القادم، على نفس الملعب، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في سعي الأهلي لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل لتمثيل القارة في المحافل الدولية. لقد أظهر الأهلي قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط، خاصة بعد النقص العددي، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في الأداء الفني والتكتيكي للفريق تحت قيادة جهازه الفني. ستكون مباراة نصف النهائي أمام فيسيل كوبي اختباراً قوياً آخر، حيث يسعى الفريق الياباني أيضاً إلى حسم التأهل. هذه النتيجة تعزز آمال الجماهير الأهلاوية في رؤية فريقها يتوج بلقب قاري غالٍ، ويؤكد على مكانة الكرة السعودية في المنافسات الآسيوية. في سياق متصل، يمثل هذا التأهل خطوة هامة في مسيرة الأهلي في هذه البطولة المرموقة، والتي تشهد منافسة شرسة بين أقوى أندية القارة. يدرك الجهاز الفني واللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون إلى تقديم أفضل ما لديهم في المباريات القادمة. تأتي هذه البطولة ضمن خطط النادي الطموحة للموسم الحالي، ويسعى لتحقيق أقصى استفادة منها على كافة المستويات، سواء فنياً أو جماهيرياً، من خلال تقديم مستويات مشرفة وتعزيز شعبية النادي وجذب المزيد من الأنصار. إن المواجهة القادمة مع فيسيل كوبي ستكون محط أنظار عشاق الكرة الآسيوية، وستشهد صراعاً تكتيكياً قوياً بين الفريقين.





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة جوهور دار التعظيم فيسيل كوبي كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

هل يحقق الهلال الـ«النصر»؟يكتسب لقاء الهلال والنصر، الإثنين القادم، في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026...

Read more »

الدوري الأوروبي.. تحديد جميع فرق الملحق والأسماء المتأهلة مباشرة لثمن النهائياختتمت منافسات الجولة الثامنة لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2025-2026 مساء أمس الخميس.

Read more »

نصف نهائي «نار» في دوري أبطال الخليجاكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026، بعد مواجهات...

Read more »

الآسيوي يحسم الجدل.. مواجهتا الاتحاد و الأهلي على «الإنماء»أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأندية المتأهلة لـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026،...

Read more »

النصر في مواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيااكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026، وذلك...

Read more »

المدرب الوطني يفرض هيبته.. 3 سعوديين صعدوا بأنديتهم لدوري الدرجة الثالثةفي موسم استثنائي من دوري الدرجة الثالثة 2025-2026، لم يكن التنافس محصوراً داخل المستطيل...

Read more »