الأهلي يستهدف تعزيز مركزه الثالث في دوري روشن السعودي أمام الفتح في مباراة مؤجلة

يستعد فريق الأهلي لاستقبال نظيره الفتح في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 ل دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يسعى النخبوي لتعزيز موقعه في المركز الثالث وتوسيع الفارق بينه وبين القادسية ، الذي يطارده في المركز الرابع.

يأتي هذا اللقاء بعد أن تأهل الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال آسيا، حيث توج باللقب للمرة الثانية على التوالي، مما يعزز من ثقته قبل مواجهة الفتح الذي خرج من دائرة الهبوط بعد تحسن أدائه في الجولات الأخيرة. يدخل الأهلي المباراة برصيد 69 نقطة، بعد أن استعاد توازنه بالفوز على الأخدود في الجولة السابقة، ويهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية لرد اعتباره من خسارته أمام النموذجي في الدور الأول، مع تأمين مركزه الحالي في الترتيب.

من جانبه، يأتي الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، بعد أن خرج من دائرة الهبوط، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في الترتيب، خاصة بعد تحسن نتائجه في الجولات الأخيرة. في سياق آخر، كشفت مصادر أن إدارة الشباب فرضت عقوبة صارمة على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، بسبب أزمة جديدة داخل الفريق، مما يعكس التحديات التي تواجهها بعض الفرق في الدوري.

كما يشهد الدوري منافسة حادة على صدارة الترتيب، حيث نجح القادسية في إيقاف قطار النصر السريع نحو اللقب، مما جعل المنافسة أكثر تشنجًا قبل النهاية بـ3 جولات. من جانبه، يتطلع الهلال إلى تقليص الفارق بينه وبين متصدر الدوري، النصر، إلى نقطتين، عندما يحل ضيفًا على الخليج في مباراة حاسمة.

شهدت مباراة الأهلي والأخدود، التي فاز فيها الأهلي بنتيجة 4-0، واحدة من أبرز ليالي نجم النخبوي، الإيفواري فرانك كيسيه، الذي قدم أداءً متميزًا، مما يعزز من طموحاته في تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق





