الأهلي السعودي يحقق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي ويستعد لمواجهة بطل أوقيانوسيا، بينما تتحدث الصحافة اليابانية عن حسرتها لخسارة ماتشيدا زيلفيا.

احتفل النادي الأهلي السعودي بفوزه التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز يفتح آفاقاً جديدة للفريق على المستويين المحلي والقاري.

محلياً، يستعد الأهلي للمنافسة على لقب كأس السوبر والدوري السعودي وكأس الملك، ساعياً إلى تعزيز هيمنته على الساحة المحلية. أما على الصعيد القاري، فينتظر الأهلي تحديات مثيرة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث سيواجه بطل أوقيانوسيا في جدة في أغسطس المقبل. وفي حال الفوز، سيواجه الفائز من مواجهة الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز في كأس التحدي، قبل أن يتأهل الفائز إلى بطولة القارات بنظام التجمع، حيث سيواجه بطل قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية في نصف النهائي، ثم بطل أوروبا في النهائي.

هذا النجاح يعكس الطموحات الكبيرة للنادي الأهلي، ويضع الفريق في مصاف الأندية العالمية. في سياق متصل، أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، أن النادي لن يقوم بشراء عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بشكل دائم. الصحافة اليابانية عبرت عن أسفها لخسارة فريق ماتشيدا زيلفيا أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا، مشيدة بأداء الفريق الياباني طوال البطولة، لكنها انتقدت عدم استغلاله للتفوق العددي في الشوط الثاني من المباراة.

وأشارت الصحف إلى أن الأهلي استغل الفرصة الوحيدة التي أتيحت له في الوقت الإضافي، وحسم اللقب لصالحه. ووصفت الصحافة اليابانية الأجواء الجماهيرية في المباراة بأنها كانت عدائية، وأنها أثرت على أداء لاعبي ماتشيدا. وأكدت أن هذه الخسارة تمثل درساً قاسياً للفريق الياباني، وأنها ستدفعه إلى العمل بجد أكبر في المستقبل. رياض محرز، نجم الأهلي، أشاد بفريقه بعد التتويج باللقب، مؤكداً أن اللاعبين قدموا أداءً استثنائياً طوال البطولة.

كما أشاد محرز بالجماهير الأهلاوية التي ساندت الفريق بقوة في جميع المباريات. وفي إنجلترا، تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس إنجلترا للمرة الرابعة على التوالي، مواصلاً سعيه لتحقيق الثلاثية المحلية. هذا الإنجاز يضع مانشستر سيتي في موقف قوي لتحقيق لقب كأس إنجلترا، وإكمال موسمه بنجاح باهر. الأهلي يضع نصب عينيه تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والقاري، ويستعد لمواجهة التحديات المقبلة بكل قوة وعزيمة





