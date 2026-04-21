الأمير فهد بن جلوي يترأس الوفد السعودي في الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين

ترأس الأمير فهد بن جلوي الوفد السعودي في الألعاب الآسيوية الشاطئية في سانيا، مؤكداً على أهمية هذه المشاركة في تطوير الكفاءات الرياضية الوطنية ودعم المنظومة الرياضية السعودية.

ترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد الرياضي للمملكة المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة في مدينة سانيا الصينية، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية.

وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية في الفترة الممتدة من 22 وحتى 30 من شهر أبريل الجاري، وسط حضور رياضي دولي مكثف يضم 1790 رياضياً ورياضية من 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، يتنافسون جميعاً في بيئة تنافسية عالية المستوى تعكس تطور الرياضة القارية. وفي تصريح له على هامش انطلاق الفعاليات، أكد الأمير فهد بن جلوي أن الحضور السعودي في هذا المحفل الآسيوي يأتي تجسيداً للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الرياضة في المملكة من قبل القيادة الرشيدة، التي تضع تطوير القدرات البشرية والارتقاء بالأداء الرياضي على رأس أولوياتها. وأشار سموه إلى أن هذه المشاركة تمثل امتداداً للنهج الرياضي السعودي في الحضور الفاعل والمؤثر في كافة المحافل الإقليمية والدولية، معتبراً أن التواجد في سانيا فرصة ذهبية لتعزيز مكانة المملكة كقوة رياضية ناشئة في قارة آسيا، ومنصة حيوية لتبادل الخبرات الرياضية العميقة بين مختلف الدول المشاركة التي تجمعها طموحات مشتركة نحو التميز والتفوق. كما شدد سمو الأمير فهد بن جلوي على أن استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية تهدف بشكل أساسي إلى إتاحة الفرص أمام الرياضيين السعوديين لاكتساب مزيد من الخبرات التنافسية في رياضات الشاطئ التي تتطلب مهارات فنية وبدنية استثنائية. وأضاف سموه أن هذه المشاركات لا تقتصر على حصد الميداليات فحسب، بل تهدف إلى صقل مواهب أبطالنا، وتطوير مستوياتهم الفنية، ودعم الرؤية الطموحة لبناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتشارك البعثة السعودية بوفد يضم نخبة من الرياضيين في عدد من الألعاب المدرجة ضمن برنامج الدورة، وسط تطلعات بتحقيق نتائج مشرفة تعكس حجم الإعداد والتحضير الذي سبق هذه المشاركة، وتؤكد على تصاعد مستوى الرياضة السعودية بشكل ملموس في السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة والمستويات القارية





