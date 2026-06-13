الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز موظفيها من قبل الحوثيين وتطالب بالإفراج الفوري

بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالاحتجازات التعسفية التي تنفذها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين، ويشير إلى وفاة أحد الموظفين أثناء الاحتجاز.

تستمر جماعة الحوثي في اليمن في احتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والحصانة الممنوحة لعمال الإغاثة. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاحتجازات التعسفية، مؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا هدفاً بسبب عملهم.

وفقاً لبيان صادر عن نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، لا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً تابعاً للأمم المتحدة محتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك موظفون يمنيون. adulthood وأشار البيان إلى وفاة أحد الموظفين أثناء الاحتجاز، مشيراً إلى أن بعض المحتجزين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم، مما يتسبب في معاناة عميقة للأسر ويحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. ويتمتع موظفو الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، وفقاً للاتفاقيات الدولية.

وقد شن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة خلال عامي 2024 و2025 طالت موظفين في منظمات دولية ومحلية، ووجهوا اتهامات لعدد منهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثر سلباً على العمليات الإنسانية في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويؤكد البيان على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية، ويعلن الأمين العام تضامنه الكامل مع المحتجزين وأسرهم.

ود在先، هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها الأمم المتحدة هذه الممارسات، حيث سبق أن أصدرت بيانات متكررة تدعو الحوثيين إلى الكف عن استهداف العاملين في المجال الإنساني والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين





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