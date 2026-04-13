الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد أداء الهلال ويطالب بإعادة بناء الفريق بعد الخروج الآسيوي

عبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن استيائه من خروج الهلال من دوري أبطال آسيا، منتقداً أداء الفريق ويطالب بإعادة بنائه مع التركيز على التعاقدات المدروسة.

14 أبريل 2026 - 02:34 | آخر تحديث 14 أبريل 2026 - 02:34 أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، الرئيس السابق لنادي الهلال ، عن خيبة أمله الشديدة إزاء خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة في مرحلة ما قبل ربع النهائي. وجاء ذلك عقب خسارة الهلال أمام السد القطري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

عبر حسابه الرسمي على منصة 'X'، وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد المباراة بأنها 'أسوأ مباراة شاهدتها للهلال منذ سنوات'، مشيرًا إلى أن أداء الفريق أثار استياءه العميق.

وأرجع هذا الأداء المتواضع إلى عدة عوامل مجتمعة، بما في ذلك غياب اللاعبين البارزين مثل كوليبالي ومالكوم، بالإضافة إلى خروج اللاعب مندش الذي وصفه بأنه كان الأفضل في الملعب.

وانتقد الأمير بن مساعد أيضًا أداء خط الدفاع، معتبرًا أنه كان بطيئًا وغير منظم، بالإضافة إلى سوء التغطية الدفاعية من قبل ثيو. وأشار إلى أن فريق السد كان يمثل تهديدًا مستمرًا، حيث كان يصل إلى مرمى الهلال بسهولة في كل هجمة، وعلق على ضياع الفرص من لاعبي الهلال، مستشهداً بفرصة اللاعب مراد كأحد الأمثلة على ذلك. كما وجه انتقادات إلى المدير الفني، معتبراً أن تغييراته لم تكن موفقة.

في معرض حديثه عن الحلول والإصلاحات اللازمة، شدد الأمير على ضرورة إعادة بناء الفريق من جديد، مع التركيز على التعاقدات المدروسة والمناسبة. اعتبر أن وجود مدير رياضي متميز يعد خطوة حاسمة لإنهاء سياسة التعاقدات العشوائية التي أثرت سلبًا على أداء الفريق. وتساءل عن جدوى بعض الصفقات الجديدة، مثل اللاعب نونيز والحارس الفرنسي والمدافع الإسباني وجناح نيوم، معتبراً أن هذه التعاقدات لم تقدم الإضافة المرجوة. وأشار إلى أن اللاعبين الجدد يحتاجون إلى وقت طويل للتأقلم والتأثير، وهذا لا يتناسب مع متطلبات فريق بحجم الهلال.

بخصوص اللاعبين الحاليين، ألمح إلى أن مستوى بعض اللاعبين الحاليين قد تراجع، مشيرًا إلى أن سالم الدوسري ليس في أفضل حالاته، ومعربًا عن عدم رضاه عن قرار المدرب باستبداله، وتمنى لو تم استبدال بنزيما بدلاً منه. كما أبدى رأيه في مالكوم، معتبراً أن غيابه كان مؤثرًا، ولكنه أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده.

في الختام، عبر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن ثقته في الأمير الوليد بن طلال، معربًا عن اعتقاده بأن الهلال في أيدٍ أمينة، وأثنى على جهود الأمير نواف بن سعد، مشيرًا إلى أنه ورث أوضاعًا صعبة بسبب ظروف وعدم توفيق في التعاقدات. وأكد على أهمية تحقيق لقب كأس الملك كحد أدنى لهذا الموسم، معربًا عن أمله في أن يستعيد الهلال هويته كفريق بطل





الهلال دوري أبطال آسيا الأمير عبدالرحمن بن مساعد السد القطري إعادة بناء الفريق التعاقدات

