الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد مجزرة التضامن

أعربت الأمم المتحدة عن دعمها للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية في سوريا، بما في ذلك مجزرة حي التضامن التي وقعت في 2013. وأكدت على أهمية العدالة الانتقالية واستراتيجية شاملة تشمل كشف الحقيقة، المساءلة، المصالحة، والتعويض. كما شددت على ضرورة وضع الضحايا وعائلاتهم في صميم هذه الجهود، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق العدالة في سوريا.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الاثنين، إنهم يرحبون بجميع الجهود والخطوات الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي قد تكون ارتُكبت في سوريا .

وأضاف: 'نرحب بالجهود الهادفة إلى ضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية المحتملة في سوريا'. وشدّد دوجاريك على ضرورة وضع الضحايا وعائلاتهم في صميم هذه الجهود، قائلاً: 'نؤمن بأن العدالة الانتقالية تتطلب استراتيجية شاملة تهدف إلى كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، والمصالحة، والتعويض'. وأكد المتحدث الأممي أن سوريا لديها فرصة لبدء مرحلة جديدة تقوم على سيادة القانون.

مجزرة التضامن وفي 16 أبريل/نيسان 2013، قتلت قوات النظام المخلوع بمجزرة حي التضامن 41 مدنياً، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقاً على عظام بشرية بالمنطقة، وفق ما رصدته عدسة الأناضول في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي 27 أبريل/نيسان 2022 نشرت صحيفة 'ذا غارديان' البريطانية، مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات 'الفرع 227' التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن.

وشوهد ضابط مخابرات نظام الأسد أمجد يوسف، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي. وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011-2024). وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق العدالة للمتضررين من هذه الجرائم، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحد من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه القضايا، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع شركاء دوليين وإقليميين لتوفير الدعم اللازم لتحقيق العدالة في سوريا، بما في ذلك دعم المحاكم الدولية والمجالس القضائية التي قد تُنشأ لهذا الغرض. وأكد أن العدالة الانتقالية في سوريا تتطلب مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية والمجتمع المدني والضحايا وعائلاتهم.

وقال إن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى العمل معاً لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في هذا الصدد. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في سوريا، بما في ذلك دعم التحقيقات الدولية والمحاكمات القضائية التي قد تُجرى في المستقبل.

