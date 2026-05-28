الأمم المتحدة: الحرارة العالمية ستبقى عند مستويات قياسية حتى 2030

توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة 2026-2030، مع احتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بنسبة 75%.

توقعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75 في المائة أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية.

يأتي هذا التحذير في تقرير حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى عشر سنوات، صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. وبحسب التقرير، من المحتمل بنسبة 86 في المائة أن تسجل إحدى سنوات الفترة المذكورة الرقم القياسي للسنة الأكثر حراً على الإطلاق، والذي سجل عام 2024.

وتؤكد هذه التوقعات استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقمها، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية. ويشير التقرير إلى أن موجات الحر الشديدة والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر ستكون أكثر تواتراً وشدة خلال السنوات القادمة، مما سيهدد الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة في العديد من المناطق حول العالم.

ودعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الحكومات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وخطط التكيف مع المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي. كما حذرت من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، ولو بشكل مؤقت، قد يؤدي إلى نقاط تحول خطيرة في النظام المناخي، مثل ذوبان الجليد في القطبين وتغير أنماط التيارات المحيطية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم درجات حرارة غير مسبوقة وحرائق غابات وفيضانات، مما يزيد من الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات. وقد رحب خبراء المناخ بالتقرير، معتبرين أنه تذكير صارخ بضرورة الالتزام باتفاق باريس للمناخ وزيادة التمويل المناخي لدعم الدول الأكثر تضرراً.

وشددوا على أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم قادراً على تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، محذرين من أن كل جزء من درجة مئوية إضافي سيؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية هائلة





