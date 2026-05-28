الأمم المتحدة تأمل في عدم قيام إسرائيل بإجراءات انتقامية بعد إدراجها في قائمة العنف الجنسي

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن الأمل بأن تتجنب إسرائيل الرد على قرار إدراجها في القائمة السوداء، ويؤكد استمرار الحوار مع وحدات الأمم المتحدة في القدس رغم تجميد إسرائيل لعلاقاتها مع مكتب غوتيريش، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة في السجون الإسرائيلية.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الخميس إن المنظمة تأمل في ألا تقوم إسرائيل بأي إجراءات انتقامية بعد أن أضافتها الأمم المتحدة إلى قائمة الأطراف المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع.

وأكد دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ردا على أسئلة حول التطورات في الشرق الأوسط، أن المنظمة تأمل "بشدة" ألا تقدم إسرائيل على مثل هذه الخطوة. وذكر أن إسرائيل أعلنت تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش احتجاجا على القرار، مشيرا إلى أن التواصل مع وحدات الأمم المتحدة في القدس لا يزال مستمرا.

وقال دوجاريك: "نأمل استمرار هذا الحوار لأنه ضروري لعملنا في المنطقة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما أعيد تأكيده في خطة حديثة لمجلس الأمن الدولي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من ناحية أخرى، قال المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إنه لن يتم التواصل مع مكتب الأمين العام طالما بقي غوتيريش في منصبه، مؤكدا انتظار تعيين خلف له.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 منعا على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون. وتتهم منظمات حقوقية دولية، بما فيها هيئات تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والإهمال الطبي.

وفقا لتقرير صدر في نوفمبر 2025 عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي مقرها في إسرائيل، فقد توفي ما لا يقل عن 98 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعنف الجنسي. وفي سياق منفصل، أكد أمير قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة الحلول الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة





