الأهلي المصري يصعد ضد قناة مودرن MTI والمجلس الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا في مزاعم إثارة الفتنة

تفاصيل الأزمة بين النادي الأهلي وقناة مودرن MTI، وبلاغات النادي للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام، وموقف الإعلامي هاني حتحوت في ظل تواصل الشكاوى الرياضية في مصر.

تتصاعد حدة التوترات في الوسط الرياضي والإعلامي المصري بشكل لافت، حيث أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تلقيه شكوى رسمية ومكثفة من إدارة النادي الأهلي المصري ضد قناة مودرن MTI، وذلك على خلفية بث أخبار اعتبرها النادي كاذبة وتفتقر إلى المهنية، وتستهدف النيل من استقرار المؤسسة العريقة ورئيسها الكابتن محمود الخطيب .

وقد اتخذ النادي الأهلي خطوات تصعيدية حازمة، تمثلت في تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى للإعلام، مؤكدا أن ما تم تداوله عبر البرنامج الرياضي الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت يعد انتهاكا صارخا للأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف التي تحكم العمل الصحفي، حيث روج البرنامج لادعاءات تزعم وجود خلافات جوهرية بين رئيس النادي ومجلس إدارته نتيجة تهميش دوره، وهي مزاعم نفاها النادي جملة وتفصيلا واصفا إياها بمحاولات مغرضة لإثارة الفتنة وزعزعة استقرار الكيان. وتضمن ملف الشكوى توضيحات دقيقة حول آلية عمل مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث أوضح النادي أن توزيع الصلاحيات والمهام بين أعضاء المجلس يتم وفقا لمنظومة مؤسسية محكمة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن محمود الخطيب هو من بادر في اجتماع 25 مارس 2026 بتفويض ملف كرة القدم لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لضمان تدفق العمل بسلاسة، وهو ما يثبت كذب الادعاءات التي حاولت تصوير هذا التفويض الإداري على أنه صراع أو تهميش. من جانبه، تمسك الإعلامي هاني حتحوت بموقفه خلال حلقته التلفزيونية، مؤكدا أن معلوماته تستند إلى مصادر من داخل أروقة النادي، دون أن يفصح عن هوياتهم، مبديا استعداده التام للتعاون مع جهات التحقيق لإثبات صحة ما نشره، وهو ما دفع المجلس الأعلى للإعلام لإحالة الملف برمته إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير لاتخاذ الإجراءات القانونية واللوائح التنظيمية المناسبة لضبط المشهد الإعلامي. ولا تقتصر الأزمة عند حدود هذه الواقعة، بل تأتي ضمن سلسلة من التوترات التي تشهدها الساحة الرياضية المصرية، والتي شملت مؤخرا خلافات بين أندية أخرى وشخصيات إعلامية، فضلا عن استمرار المنافسات المحتدمة في الدوري المصري الممتاز. فقد شهدت الجولات الأخيرة من دوري التتويج مباريات دراماتيكية ومثيرة، كان أبرزها فوز النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة على سموحة، والتقلبات في نتائج مباريات بيراميدز والمصري، ما يضيف ضغوطا إضافية على الأندية لضمان الاستقرار الإداري. وفي ظل هذه الأجواء، يواصل النادي الأهلي حراكه القانوني، حيث قدم شكوى أخرى ضد الحكم محمود وفا إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مما يعكس حالة التأهب التي تعيشها الأندية للحفاظ على حقوقها في ظل موسم كروي مليء بالتحديات والضغوط، وسط ترقب لما ستسفر عنه قرارات الهيئات الرقابية والرياضية التي باتت تلعب دورا محوريا في تهدئة الشارع الرياضي المصري





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

النادي الأهلي المجلس الأعلى للإعلام محمود الخطيب هاني حتحوت الرياضة المصرية

United States Latest News, United States Headlines

