الأهلي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا وسط احتفاء رسمي وشعبي

احتفال كبير بفوز الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا، مع تغريدة تاريخية تتجاوز مليون مشاهدة وردود فعل متباينة من أندية دوري روشن وتهنئة من القيادة الرياضية.

احتفلت الجماهير الأهلاوية بليلة تاريخية بعد تتويج فريقها بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة أمام أكثر من 58 ألف متفرج.

وقد عبّر النادي الأهلي عن فرحته عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بتغريدة لاقت صدى واسعاً، حيث تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة، وجاء فيها: ياللي على غيري صعب يا زينك وأنت بيديني سهل. هذا الفوز التاريخي لم يلقَ رد فعل موحداً من أندية دوري روشن، حيث تجاهلت بعض الأندية مثل الاتحاد والهلال والنصر والشباب والتعاون والقادسية والنجمة ونيوم تهنئة الأهلي، بينما بادرت أندية أخرى مثل الاتفاق وضمك والأخدود والرياض والخليج والفتح والحزم والخلود والفيحاء، بالإضافة إلى وزارة الرياضة واتحاد القدم السعودي ورابطة دوري روشن، بتقديم التهاني للنادي الأهلي عبر حساباتها الرسمية.

من جهته، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة هذا الإنجاز القاري، مؤكداً أن هذا التتويج يعكس القيمة الكبيرة للكرة السعودية بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة. كما أعرب المسحل عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على دعمه لإنجاح استضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تأتي امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة كبرى الأحداث الكروية.

وأشاد المسحل بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره ومنسوبيه على هذا الإنجاز التاريخي، مشيراً إلى أنه يؤكد المستوى الفني العالي للفريق وقدرته على الحفاظ على اللقب القاري. وأضاف المسحل: نفخر بالنجاح الذي تحقق في استضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، والذي يعكس حجم العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لتقديم بطولة تليق بمكانة المملكة.

وأكد أن هذا النجاح يجسد التطور الكبير الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم السعودية على مستوى التنظيم والتشغيل، ويعزز الثقة في قدرات المملكة على استضافة البطولات الكبرى. واختتم المسحل حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل والبناء على هذه المكتسبات، استعداداً لاستضافة كأس آسيا 2027، من خلال تطوير كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، لتقديم نسخة استثنائية تليق بجماهير كرة القدم في القارة الآسيوية. هذا الفوز يمثل دفعة قوية للكرة السعودية ويعزز من طموحاتها في تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي





