الأهلي يعود من بعيد ويتعادل مع الهلال في مباراة تاريخية مثيرة

في كلاسيكو تاريخي، تعادل الأهلي والهلال بنتيجة 3-3 في مباراة شهدت تقلبات درامية. الهلال تقدم بثلاثة أهداف، لكن الأهلي عاد في الشوط الثاني ليخطف التعادل في اللحظات الأخيرة. في سياق آخر، فاز الهلال على الدحيل في دوري أبطال آسيا، وأبدى مدرب الشباب رضاه عن الأداء الدفاعي لفريقه.

في مباراة كلاسيكية تاريخية شهدها ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، تعادل الأهلي و الهلال في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-3. المباراة التي جمعت بين قطبي الكرة السعودية، كانت حبلى بالإثارة والتشويق، وشهدت تحولات درامية في أحداثها. الهلال ، الذي بدا في طريقه لتحقيق فوز كبير بعد تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، فوجئ بعودة أهلاوية قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الفوز للأهلي.

الهلال، بقيادة مدربه سيموني إنزاغي، دخل المباراة عازماً على حسم القمة، مستغلاً تألق نجمه البرازيلي مالكوم الذي سجل هدفين وصنع هدفاً لزميله تيو هرنانديز. الهلال سيطر على مجريات الشوط الأول، مستفيداً من الهجمات المرتدة السريعة واللعب المنظم، لكن الأهلي لم يستسلم، وبدأ في استعادة توازنه في الشوط الثاني. نجح الأهلي في العودة إلى المباراة بفضل التغييرات التكتيكية التي أجراها مدربه ماتياس يايسله، واستغلاله للزخم الجماهيري الكبير. في الدقائق الأخيرة، سجل الأهلي ثلاثة أهداف متتالية، ليخطف التعادل ويحرم الهلال من الفوز الثمين. المباراة عكست مدى التنافسية والإثارة في الدوري السعودي للمحترفين، وأكدت على قوة الأهلي كفريق قادر على العودة حتى في أصعب الظروف. الهلال يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري، بينما يتصدر القادسية الترتيب مؤقتاً. \بداية المباراة كانت مثيرة، حيث استغل الهلال سرعة لاعبه هرنانديز في تسجيل هدف مبكر بعد تمريرة متقنة من مالكوم. ثم أضاف مالكوم نفسه الهدف الثاني للهلال، مستغلاً تمريرة من زميله نونيز. سيطر الهلال على مجريات اللعب، وسجل مالكوم الهدف الثالث، معلناً عن تفوق كبير في الشوط الأول. لكن الأهلي لم يستسلم، وفي الشوط الثاني، بدأ في الضغط على مرمى الهلال، واستطاع تقليص الفارق بهدف سجله توني. ثم عاد الأهلي ليسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعد رأسية رائعة من ميريه دميرال. الأهلي، الذي دخل المباراة وهو يعلم أهمية الفوز أمام جماهيره، أظهر روحاً قتالية عالية، وعاد من بعيد ليخطف نقطة ثمينة. المباراة شهدت تألقاً للاعبين من كلا الفريقين، بما في ذلك مالكوم من الهلال وتوني من الأهلي. \في سياق آخر، وعلى الرغم من التعادل المثير في الدوري، فإن الهلال حقق فوزاً مهماً على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بنتيجة 2-1. هذا الفوز منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، وعزز من ثقة اللاعبين في قدرتهم على المنافسة في البطولة الآسيوية. التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، أكد على أهمية هذا الفوز في بداية مشوار الفريق في البطولة. وفي أخبار أخرى، أبدى إيمانول الغواسيل، مدرب الشباب، رضاه عن الأداء الدفاعي لفريقه بعد التعادل السلبي مع الفيحاء، مشيراً إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو التحسن. الغواسيل أشار إلى أن الفريق يعمل على تحسين الجانب الهجومي لزيادة الفاعلية في المباريات المقبلة، مؤكداً على أهمية العمل المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة





aawsat_News / 🏆 16. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الأهلي الهلال دوري_المحترفين كلاسيكو مالكوم دوري_أبطال_آسيا الشباب

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

برشلونة وإنتر يشعلان نصف نهائي دوري الأبطال.. 6 أهداف في موقعة مثيرةفي لقاء مثير ومليء بالأحداث والمشاهد الهجومية الرائعة، انتهت مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وضيفه إنتر ميلان بنتيجة التعادل 3-3، مساء اليوم الأربعاء.

اقرأ أكثر »

لايبزيغ يؤجل تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألمانيأرجأ نادي لايبزيغ تتويج ضيفه بايرن ميونيخ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الـ33 في تاريخه بعد أن فرض عليه التعادل 3-3، السبت.

اقرأ أكثر »

كومباني: اللقب أصبح قريباً من بايرنقال فينسن كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، إن الأهداف الـ3 التي سجلها فريقه في الشوط الثاني ليتعادل 3-3 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ السبت، أكدت قوة عقلية الفريق.

اقرأ أكثر »

صراع حسم بطاقة نهائي الأبطال يشتعل بين إنتر وبرشلونةبعد مباراة ذهاب خاطفة للأنفاس انتهت بتعادل مشوّق 3-3، سيحسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء) بين إنتر وبرشلونة.

اقرأ أكثر »

ميسي يعاني مع إنتر ميامي ويدخل في مشادة عنيفة مع حكم المباراةتابع نادي إنتر ميامي مسلسل النتائج السلبية والمخيبة للآمال حين سقط في فخ التعادل 3-3 أمام مضيفه سان خوسيه إيرثكويكس بمباراة ضمن الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

اقرأ أكثر »

سطحية مغلفة باليقين: أزمة القيادة (3-3)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

اقرأ أكثر »