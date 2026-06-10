تعلن تعيين الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود كرئيسة تنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار والابتكار في المملكة، وتاريها خبراتها الواسعة في قطاعات الصحة والتعليم والبحث، مع إشارة إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وفقًا لهيئة الإحصاء السعودية.

أعلن مجلس أمناء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار مع لوحاً مسجلاً وتقديراً حديثاً عن تعيين الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسة تنفيذية للمعهد وذلك بدعمٍ جمٍ من المجتمع العلمي وال اقتصاد ي في المملكة.

وتأتي خطوة مماثلة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية والابتكارية في البلاد، حيث تُعَدُّ معهد مبادرة مستقبل الاستثمار من بين المنظمات الرائدة التي تعمل على خلق نماذج استثمارية مبتكرة وتفاعل علمي وعلمي دولي. إضافة إلى ذلك، تسلّط الضوء على تركيبة الخبرة القيادية للأميرة مها، التي تتجاوز العشرين عاماً من العمل على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تمكّنت من بناء شراكات دولية متميزة وتفعيل نماذج تنمية المواهب الخاصة بالجانب العلمي والاقتصادي.

وبالتالي، فإن تولّيها منصب رئيسة تنفيذية يعكّس نوعاً من الثقة التي يضعها مجلس الأمناء في شخصها الذي يملك القدرة على تحويل أهداف المشهد الاستثمارية العالمية إلى واقع ملموس في كيان معهد متنوع ومتعدد الأبعاد. وفي إطار سعيها لتعزيز المناخ الاستثماري بالمملكة، ربطت الأميرة المصطلحات الأساسية لدورها الجديد بعدري إلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهي طريقة أساسية قد تُسهم في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية متميزة.

كذلك كشفت جمعيات وواضحات أن الهدف يتركز على التكامل مع البحث العلمي والتطوير المؤسسي لتقديم حلاً شمولياً في معالجة القضايا المعاصرة. هذا مع إتفاقها مع لجنة تنفيذية تتضمن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، كذلك شريك رئيسي في قيادة المنظمات التي تمهد بجيوب الاستثمارات وتدير خيارات الريادة والعمل المشترك الذي ما زال واعداً بالنتائج المتوقعة على مستوى الجالية العالمية.

كماً وارداً في تلك المادة، شربت الأميرة سلطات جديدة لخدمة أهمية الاستثمار الاجتماعي والمجتمعي، مع تمكين قادة ورواد الأعمال الذين ينهضون بالهوية الوطنية والعالمية. كما أنها تناولت ضرورة الاستفادة من دور السعودية في مواجهة التحديات العالمية من خلال التبادل المعرفي والتقني مع الأطراف الدولية. مع نقل هيئة الإحصاء السعودية السجل بارتدادي 19.1 ٪ في مؤشر الرقم القياسي للكمية الصناعية في أبريل 2024 مقارنة بالعام السابق، يشير ذلك إلى نكهة التحديات التي تتضمن متطلبات التحول الصناعي.

وفي السياق نفسه، يسلط الضوء على أن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار يتسع لآفاق جديدة في مجال الاستثمار والابتكار، ويعرض أنَّه سيستمر في دعم قوى المعرفة والعمل الجاد في ما يعزز شراكة مع القطاع الأكاديمي للارتقاء بحلول مبتكرة ومُطلّقة لتجارب جديدة في فوارقها أجا. في الأساس، تخوض متحدّات تتكامل مع السياسات العامة وتضمن تركيبات فوق التفاعل بفاعلية عالية، ما يمنح الصيانة التقريبية في دور المُحترف العلمي.

تقومون بالعودة على هذه المرحلة كشكلاً من السبيل لتحويل المبادرة للأدوات اللازمة للرسالة المستمرة لتحقيق نجاحات في مستقبل الاستثمارات المالية والاقتصادية والصحية، مع إعلَـانًا يدعو الجميع للتحرك والحضور بلا تأخي





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