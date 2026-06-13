أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الحملات الإعلامية المضللة ضد الإمارات وقطر، مشيداً بدورهما في الأمن الإقليمي.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، مشيداً بدورهما البناء في دعم الأمن و الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي في بيان رسمي اليوم السبت عن استنكاره للادعاءات الإعلامية المغرضة والمعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها، مؤكداً أنها تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية. وأشار إلى أن هذه الحملات تسعى إلى التشكيك في مواقف الإمارات وقطر ودورهما المحوري في تعزيز الاستقرار. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ترفض بشكل قاطع أي محاولات للإساءة إلى أي عضو من أعضائها، مؤكداً أن هذه الهجمات الإعلامية لن تؤثر في تماسك المجلس أو وحدته.

وأكد البديوي أن الإمارات وقطر قدمتا نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار عبر مساهماتهما في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الدبلوماسية. وشدد على أن دول المجلس ماضية في نهجها القائم على تعزيز التعاون والحوار الإقليمي. وفي سياق متصل، كشف مقترح قطري خلال المفاوضات بشأن الأصول الإيرانية المجمدة عن حزمة مالية بقيمة 12 مليار دولار تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار وخط ائتماني مماثل لإيران.

كما أعلنت شركة نورسك هيدرو النرويجية حالة القوة القاهرة للمرة الثانية بشأن مبيعات الألمنيوم من قطر. من جهة أخرى، أعرب مكتب الإعلام الدولي القطري عن رفضه التام لادعاءات صحيفة واشنطن بوست عن وجود تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة. وتظل هذه التطورات في إطار التحديات الإعلامية التي تواجه دول الخليج، حيث تؤكد قيادات المجلس على أهمية التصدي للأخبار المضللة وتعزيز الشفافية والمصداقية.

إن الجهود التي تبذلها الإمارات وقطر في دعم الاستقرار الإقليمي تعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. وفي ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، تبرز الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف زعزعة الثقة بين دول المجلس. إن التصدي لهذه الادعاءات يتطلب تعاوناً إعلامياً مشتركاً وإستراتيجية واضحة لتعزيز الصورة الإيجابية لدول الخليج.

وفي الختام، أكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون ستواصل أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، ولن تثنيها هذه الحملات عن مساعيها لتعزيز التعاون والحوار. وتزايدت في الآونة الأخيرة الحملات الإعلامية التي تستهدف دول الخليج، مما دفع المسؤولين إلى التأكيد على وحدة الصف وتماسك المجلس. وتؤكد المصادر الرسمية أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق وتهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقد أشاد المراقبون بدور الإمارات وقطر في الوساطة وحل النزاعات، مما يعزز مكانتهما على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، يظل التعاون الخليجي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث تسعى دول المجلس إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة





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