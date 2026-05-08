الأهلي يطلب تقديم موعد مباراة الخلود لإقامة احتفالية بتتويجه بدوري أبطال آسيا

طلب نادي الأهلي تقديم موعد مباراة الخلود في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، لإقامة احتفالية جماهيرية بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي. وتسعى إدارة النادي إلى تنظيم مراسم احتفالية خاصة بهذا الإنجاز، في إطار مشاركة الجماهير فرحة التتويج.

في تطور جديد، كشفت مصادر «عكاظ» عن أن إدارة نادي الأهلي قد وجهت طلبًا رسميًا إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل تقديم موعد مباراة الفريق أمام الخلود ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي من المقرر إقامتها على ملعب الإنماء.

ويهدف الطلب إلى نقل موعد المباراة من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السابعة مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لإقامة احتفالية جماهيرية كبيرة بمناسبة تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بحضور جماهير الفريق في الملعب. وتأمل إدارة النادي في تنظيم مراسم احتفالية خاصة بهذا الإنجاز القاري، حيث حقق الفريق اللقب للمرة الثانية على التوالي، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا للنادي. ومن المتوقع أن تدرس رابطة الدوري الطلب المقدم، وتمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للجدول التنظيمي للمسابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النادي لتعزيز مشاركة الجماهير في احتفال الفريق باللقب، حيث يُعد هذا الإنجاز أحد أبرز الإنجازات الرياضية التي حققها النادي في تاريخه. ومن جانبه، أكدت مصادر مقربة من إدارة النادي أن هناك تخطيطًا دقيقًا لإقامة احتفالية كبيرة تشمل عروضًا فنية وألعابًا نارية، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة من عالم الرياضة، وذلك لتكريم اللاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز الكبير.

ومن المنتظر أن يكون الحفل احتفالًا وطنيًا يعكس مكانة النادي في قلوب جماهيره، حيث سيشارك فيه آلاف المؤيدين من مختلف أنحاء المملكة. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في رابطة الدوري أن الطلب قيد الدراسة، وأن هناك جهودًا جارية لضمان عدم تعارض الموعد الجديد مع أي من المباريات الأخرى في الجولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة النادي لتعزيز التواصل مع جماهيره، حيث يعتبر هذا الإنجاز القاري خطوة مهمة في طريق تحقيق الأهداف الكبرى التي يسعى النادي لتحقيقها في المستقبل. ومن المتوقع أن يكون هذا الحفل فرصة لتوحيد الجهود بين إدارة النادي وجماهيره، في إطار تعزيز مكانة النادي كقوة رياضية رائدة في المنطقة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي دوري روشن السعودي دوري أبطال آسيا احتفالية جماهيرية الخلود

United States Latest News, United States Headlines