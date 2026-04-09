الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1000 عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات.. وتصاعد مقلق في غزة

الأمم المتحدة تعلن عن ارتفاع مقلق في أعداد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا حول العالم، مع تركيز خاص على قطاع غزة الذي يشهد تصاعداً في العنف وارتفاعاً في أعداد الضحايا.

أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع مقلق في أعداد العاملين في المجال الإنساني الذين قتل وا حول العالم، حيث تجاوز العدد الألف خلال السنوات الثلاث الماضية. ويأتي هذا الرقم ليمثل زيادة كبيرة ومضاعفة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن سلامة وأمن العاملين في الإغاثة في مناطق ال صراع والأزمات ال إنسانية .

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا التصعيد ليس مجرد حوادث عارضة، بل هو مؤشر على تدهور حاد في مستوى الحماية التي يجب أن يتمتع بها هؤلاء العاملون، والذين يكرسون جهودهم لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين. وقد أشار منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إلى أن هذا الوضع يمثل انهيارًا في الحماية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.\وتكشف الإحصائيات عن مقتل ما يزيد عن 1010 من العاملين في المجال الإنساني بين عامي 2023 و2025، في عدد من الدول التي تشهد أزمات وصراعات. وقد سجل قطاع غزة والضفة الغربية أكبر عدد من الضحايا، حيث لقي أكثر من 560 عاملاً إنسانياً مصرعهم. كما شهد السودان وجنوب السودان أعدادًا كبيرة من القتلى، حيث قتل 130 و60 عاملاً على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، لقي عدد من العاملين الإنسانيين مصرعهم في أوكرانيا والكونغو. ويقارن هذا الوضع بمقتل 377 عاملاً إنسانياً فقط بين عامي 2020 و2022، مما يوضح حجم الزيادة الكبيرة في أعداد الضحايا. ويوضح هذا التقرير أيضاً أن 326 عاملاً إنسانياً على الأقل قتلوا العام الماضي وحده في 21 دولة، مما يدل على اتساع نطاق العنف الذي يستهدف العاملين الإنسانيين وتزايد التهديدات التي تواجههم.\وتفاقمت هذه الأزمة بشكل خاص مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، والذي بدأ في أكتوبر 2023، حيث شهد قطاع غزة أكبر عدد من الضحايا من بين العاملين الإنسانيين. وفي هذا السياق، ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 562 عاملاً إغاثياً، من بينهم 376 موظفاً أممياً، قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقد أثار هذا الوضع قلقاً دولياً واسعاً، مع تنديد دولي بالهجمات على العاملين الإنسانيين. علاوة على ذلك، شهدت بعض المناطق الأخرى أعمال عنف واستهداف للعاملين الإنسانيين، مثل السودان، حيث تعرضت قافلة مساعدات لضربات بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة من عمال الإغاثة. وفي عام 2024، سجل رقم قياسي بلغ 383 قتيلاً من عمال الإغاثة حول العالم، نصفهم في غزة، وذلك أثناء قيامهم بتوزيع الغذاء والمياه والمأوى والأدوية للمحتاجين. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذه الحوادث وقعت في قوافل تحمل علامات واضحة، وفي مهام جرى تنسيقها مباشرة مع السلطات، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين





