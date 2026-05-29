الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم أي دليل على منع الجرائم الجنسية بعد إدراجها في القائمة السوداء

أعلنت مسؤولة أممية أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على جهودها لمنع العنف الجنسي بعد إدراجها في القائمة السوداء الأممية، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في السجون.

في تطور دبلوماسي لافت، أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تقدم أي دليل ملموس على أنها تبذل جهوداً لمنع الجرائم الجنسية، وذلك بعد إدراجها لأول مرة على القائمة السوداء الأممية الخاصة بالجرائم الجنسية في النزاعات.

جاء هذا التصريح على لسان براميلا باتن، المسؤولة الأممية التي أعدت التقرير الذي قاد إلى إدراج إسرائيل في تلك القائمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت باتن أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم حتى أصغر معلومة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إجراءات وقائية ضد العنف الجنسي.

وأشارت إلى الرسالة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إسرائيل في 11 أغسطس الماضي بشأن هذه القضية، مؤكدة أن الأمم المتحدة راقبت عن كثب الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بعد ذلك التاريخ، لكنها لم ترصد أي إجراءات ملموسة على الأرض. كما أكدت أن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على أي من الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحتملة لمنع هذه الجرائم.

من جانبه، أعرب المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن استياء بلاده من القرار، معلناً أن إسرائيل لن تتواصل مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طالما بقي غوتيريش في منصبه، وذلك في انتظار تعيين خلف له. ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية توثق حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وخاصة في سجن سدي تيمان ومراكز أخرى.

وبحسب تقارير دولية، فإن السلطات الإسرائيلية تمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الفلسطينيين المحتجزين في السجون منذ 7 أكتوبر 2023. وتتهم منظمات حقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، تشمل التعذيب والعنف الجنسي والإهمال الطبي. وأشار تقرير لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومقرها إسرائيل، إلى وفاة ما لا يقل عن 98 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعنف الجنسي.

وتثير هذه الاتهامات قلقاً دولياً متزايداً، حيث تطالب العديد من المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما تدعو إلى ضرورة ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب. ويعد إدراج إسرائيل في القائمة السوداء خطوة غير مسبوقة، تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل فيما يتعلق بامتثالها للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان





