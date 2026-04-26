الأهلي السعودي يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي

في أمسية تاريخية سطّر فيها نادي الأهلي السعودي فصلاً جديداً من مجده القاري، توج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوز ثمين ومستحق على نظيره الياباني ماتشيدا بهدف نظيف في مباراة نهائية مثيرة امتدت لأشواط إضافية.

اللقاء الذي احتضنه استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً وتنافسية عالية، ليؤكد سيطرة الأهلي كقوة صاعدة في كرة القدم الآسيوية. منذ بداية المباراة، أظهر الأهلي نواياه الهجومية، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب، وكاد المهاجم جالينو أن يفتتح التسجيل مبكراً بعد انفراد تام بمرمى ماتشيدا، إلا أن الحارس كوساي تاني تصدى ببراعة لتسديدته القوية.

لم يتوقف الأهلي عن الضغط، حيث أتيحت فرصة أخرى للاعب فالنتين أتانغانا، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع، لتصل إلى ديميرال الذي أرسل الكرة فوق العارضة. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم المحاولات المتواصلة من الأهلي لكسر حصانة دفاع ماتشيدا. في الشوط الثاني، شهدت المباراة منعطفاً درامياً بعد حصول المدافع زكريا هوساوي على بطاقة حمراء مباشرة إثر احتكاك قوي مع لاعب ماتشيدا تيتي ينجي، مما أدى إلى طرد اللاعب وتشكيل صعوبة إضافية للأهلي.

استغل ماتشيدا النقص العددي في صفوف الأهلي، وكاد أن يتقدم بالنتيجة بعد تسديدة قوية من هيرويوكي ماي من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس إدوارد ميندي تدخل ببراعة وأنقذ فريقه من هدف محقق. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بعد إعاقة إيبانيز داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم الأوزبكي تاتاشيف رفض الاحتساب، مما أثار احتجاجات حادة من لاعبي الأهلي، وتسبب في طرد اللاعب الاحتياطي محمد عبدالرحمن بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

الدقائق الإضافية كانت حاسمة، حيث تمكن الأهلي من كسر التعادل في الشوط الأول الإضافي، بعد تمريرة عرضية متقنة من رياض محرز وصلت إلى فرانك كيسييه الذي هيأها لفراس البريكان، ليسددها مباشرة في المرمى محرزاً هدفاً غالياً للأهلي في الدقيقة 96. وفي الشوط الثاني الإضافي، واصل الأهلي الضغط، وكاد جالينو أن يضاعف النتيجة بعد تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة. حافظ الأهلي على تقدمه بشراسة، وتصدى الدفاع لكل محاولات ماتشيدا لتعديل النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، ليطلق العنان لفرحة عارمة في أوساط اللاعبين والجماهير الأهلاوية. بعد المباراة، شهدت مراسم تتويج مهيبة، حيث تسلم لاعبو الأهلي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة والميداليات الذهبية، تعبيراً عن تفوقهم واستحقاقهم للقب. فيما حصل فريق ماتشيدا الياباني على الميداليات الفضية تقديراً لمستواه الجيد في البطولة. هذا الفوز التاريخي يعزز مكانة الأهلي كأحد أبرز الأندية في قارة آسيا، ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة على الألقاب القارية.

كما يمثل هذا الإنجاز فخراً كبيراً للكرة السعودية، ويساهم في رفع مستوى كرة القدم في المملكة. الأهلي لم يكتفِ بالفوز، بل قدم أداءً ممتعاً ومثيراً طوال البطولة، مما جعله يستحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق. هذا الفوز سيظل محفوراً في ذاكرة الجماهير الأهلاوية، وسيكون حافزاً للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل





