مع خروج الاتحاد والهلال، يمثل الأهلي السعودية وحيداً في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مما يثير تساؤلات حول مستوى الكرة السعودية على الرغم من الدعم والنجوم العالميين.

مع خروج الاتحاد و الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة، يجد الأهلي نفسه الممثل الوحيد لكرة القدم السعودية في الدور نصف النهائي. سيواجه الأهلي ، حامل اللقب، فريق فيسيل كوبي الياباني الذي تجاوز السد القطري في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3. يعكس خروج قطبي الكرة السعودية ، الهلال و الاتحاد ، الوضع الحالي للكرة المحلية الذي يعاني منذ فترة طويلة، وذلك رغم الدعم الهائل الذي شهدته هذه ال رياضة ، والذي شمل الخصخصة والحوكمة واستقطاب نجوم ومدربين عالميين.

كل هذه الجهود لم تمنع التساؤلات حول المعضلة الحقيقية التي تواجه الكرة السعودية وتؤدي إلى نتائج مخيبة للآمال. نجح الأهلي في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي ببلوغه الدور نصف النهائي بعد تغلبه على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي. سجل للأهلي فرانك كيسييه وجالينو، بينما جاء هدف جوهور بالخطأ في مرماه عن طريق علي مجرشي. على الرغم من إنهاء المباراة بعشرة لاعبين، أظهر الأهلي عزيمة وإصراراً. اعترف مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، ولاعبه فرانك كيسي بأن التأهل هو الأهم، رغم إقرارهما بحاجة الفريق للتطور لتحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي. قال يايسله في مؤتمر صحفي: "تأهلنا إلى الدور التالي رغم مباراة صعبة ومتقاربة. ليس من السهل اللعب بعشرة لاعبين، لكن اللاعبين أظهروا عقلية وانضباطاً كبيرين، كما منحتنا الجماهير دفعة إضافية. حتى لحظة الطرد، لم نقدم أفضل مباراة لنا. كنا بحاجة إلى الضغط أكثر، لكن الأمر ليس سهلاً. نرى في كرة القدم حالياً أن الفرق تدافع بعمق، وعلينا أن نتحلى بالصبر. يمكننا التحسن في هذا الجانب، لكننا تأهلنا وهذا هو الأهم." وأضاف كيسي: "كانت مباراة صعبة للغاية، ورغم ذلك قدمنا أداء جيداً وقاتلنا حتى النهاية لتحقيق النتيجة التي أردناها. الهدف الذي استقبلناه جعل الأمور أكثر صعوبة. عندما تلعب بعشرة لاعبين تصبح المهمة أكثر تعقيداً. تعين علينا التركيز ومحاولة اتباع تعليمات المدرب ونجحنا في إظهار شخصيتنا وتحقيق الفوز." في سياق متصل، بلغ فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الدور نصف النهائي بفوزه على الاتحاد السعودي بنتيجة 1-0، ليواصل الاتحاد نتائجه المتراجعة هذا الموسم بعد خروجه من جميع البطولات. واجه الاتحاد صعوبة في تجاوز دور ربع النهائي، ولم يستطع إنقاذ موسمه عبر البطولة الآسيوية. أعرب المدرب البرتغالي للاتحاد، كونسيساو، عن غضبه الشديد من التحكيم الصيني الذي أدار المباراة، متهماً إياه بالتسبب في الخسارة. رفض كونسيساو في البداية حضور المؤتمر الصحفي، لكن إدارة النادي أقنعته بالحضور. وأكد المدرب بوضوح أن الحكم هو السبب الرئيسي للخسارة، وشاهد لقطات تحكيمية على هاتفه المحمول قبل وبعد المؤتمر، مما زاد من استيائه. وعند سؤاله عن سبب الخسارة، أجاب ببساطة: "الحكم"، مما يعكس قناعته ورضاه بالأداء العام للاعبيه





