الأمير سعود بن مشعل يفتتح 10 مشروعات حيوية للطرق في مكة المكرمة بتكلفة 553 مليون ريال

دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز 10 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 553 مليون ريال، وبإجمالي أطوال 109 كيلومتر. وشملت المشروعات طريق ربط السيل الكبير بطريق الرياض، وازدواج طريق حضن - تربة، وازدواج طريق بيشة - رنية - الخرمة، وازدواج طريق المخواة - المجاردة، بالإضافة إلى معالجة المواقع المتضررة على طرق المشاعر المقدسة والطرق الرئيسية في المنطقة. وتأتي هذه المشروعات ضمن الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل بالمنطقة وخدمة قاصدي المسجد الحرام. كما دشّن الأمير خلال الاجتماع حملة «طرق متميزة آمنة» الخاصة بالمنطقة، والتي تهدف إلى إجراء مسح وتقييم شامل لشبكات الطرق خارج النطاق العمراني، عبر رصد الملاحظات ومعالجتها بمشاركة الجهات الحكومية والمجتمع.

في السادس من مايو عام 2026، دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، 10 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 553 مليون ريال، وبإجمالي أطوال 109 كيلومتر.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع ترأسه الأمير، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من المسؤولين من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وشملت المشروعات المدشّنة طريق ربط السيل الكبير بطريق الرياض بطول 21 كيلومترًا وبتكلفة 138 مليون ريال، وازدواج طريق حضن - تربة بطول 56 كيلومترًا وبتكلفة 87 مليون ريال، إضافةً إلى ازدواج طريق بيشة - رنية - الخرمة حتى طريق الرياض - الطائف السريع بطول 22 كيلومترًا وبتكلفة 79 مليون ريال، وازدواج طريق المخواة - المجاردة بطول 9 كيلومترات وبتكلفة 75 مليون ريال.

كما شملت المشروعات معالجة المواقع المتضررة على طرق المشاعر المقدسة، ومعالجة المواقع المتضررة على طرق مكة المكرمة، الطائف، الباحة، والطريق الدائري بالطائف. وتأتي هذه المشاريع ضمن الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز حركة التنقل بالمنطقة وخدمة قاصدي المسجد الحرام. وقد نفذت هذه المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبما يتوافق مع كود الطرق السعودي، مما يدعم شبكة الطرق في المنطقة التي تتجاوز أطوالها 8623 كيلومترًا.

وفي السياق نفسه، دشّن الأمير خلال الاجتماع حملة «طرق متميزة آمنة» الخاصة بالمنطقة، والتي تهدف إلى إجراء مسح وتقييم شامل لشبكات الطرق خارج النطاق العمراني، عبر رصد الملاحظات ومعالجتها بمشاركة الجهات الحكومية والمجتمع. واستمع الأمير إلى شرح عن الحملة التي تستهدف شبكات طرق تتجاوز أطوالها 8600 كيلومتر، وتُنفذ باستخدام أكبر أسطول عالمي للمسح والتقييم، مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وطائرات الدرونز، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتسهم الحملة في رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستويات السلامة وجودة البنية التحتية.

وقد أسهمت الحملة في نسخها السابقة في رصد ومعالجة أكثر من 100 ألف ملاحظة بمختلف مناطق المملكة، كما أسهمت المشاريع والمبادرات المرتبطة بها في خفض وفيات الحوادث المرورية بنحو 60%، مما ساعد المملكة على التقدم إلى المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة الطرق. وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للنقل في المملكة، وتوفير بيئة آمنة وفعالة لجميع مستخدمي الطرق.

