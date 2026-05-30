الأمم المتحدة تحذر من ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

كشفت بيانات أممية عن بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، مع تدهور حاد في الأمن الغذائي نتيجة تراجع التمويل الإنساني والصراع المستمر.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة بدء ظهور جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن ، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع حاد في التمويل الإنساني.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن اليمن لا يزال يسجل أعلى معدل عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (حالة الطوارئ)، مع تحذيرات من اتساع نطاق المجاعة إذا استمرت أزمة التمويل وتعذر وصول المساعدات. وذكر تقرير الفاو أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مقلقاً للغاية، متوقعاً أن يواجه نحو 18.7 مليون شخص، أي ما يعادل 53% من السكان، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن اليمن يتحمل حالياً أعلى عبء عالمي للسكان المحاصرين في المرحلة الرابعة؛ حيث تشمل نحو 17% من السكان، وهي مرحلة يرتفع فيها خطر الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية. وأشار التقرير الأممي إلى بدء ظهور جيوب معزولة من الظروف الكارثية المصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة المرتبطة بالمجاعة، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأرجعت الأمم المتحدة هذا التدهور إلى تداخل عوامل عدة، أبرزها استمرار عدم الاستقرار والنقص الحاد في التمويل الإنساني؛ إذ لم تُغطَّ سوى 13% من الاحتياجات الإنسانية حتى مايو الحالي، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وأضاف التقرير أن اضطرابات الملاحة والتجارة الإقليمية أسهمت في رفع تكاليف الوقود، مما انعكس على أسعار النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية، وزاد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية.

وحذرت الفاو من أن استمرار تعذر وصول المساعدات الإنسانية وعدم توفير تمويل عاجل متعدد السنوات قد يدفع البلاد إلى الانزلاق نحو ظروف كارثية أوسع نطاقاً ضمن المرحلة الخامسة. وعلى الرغم من تسجيل الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء انخفاضاً سنوياً بنسبة 26% وبنسبة 9% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، أكد التقرير أن القدرة الفعلية على الحصول على الغذاء لا تزال محدودة بسبب عدم انتظام صرف الرواتب العامة واستمرار آثار التضخم المتراكم.

وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة دفعت تكاليف الوقود إلى الاقتراب من متوسطها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع طفيف في أسعار الديزل، مما أعاد الضغوط على الأسر والأنشطة الاقتصادية. وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود خلال أبريل الماضي، أظهرت البيانات الأممية تبايناً بين المناطق اليمنية؛ إذ ارتفعت واردات القمح والدقيق عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تراجعت بصورة حادة في الموانئ التابعة للحكومة.

كما ارتفعت واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 71% على أساس شهري عقب استئناف العمل في ميناء رأس عيسى النفطي، بعد فترة توقف بسبب الغارات الإسرائيلية. وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة، إلى جانب تداعيات الصراع الممتد والصدمات المناخية المتزايدة، ألحقت أضراراً واسعة بمصادر دخل الأسر اليمنية وأصولها الإنتاجية، وأسهمت في غرق أكثر من نصف السكان في دائرة انعدام الأمن الغذائي الحاد، ودفع الملايين نحو الفقر المدقع.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ظلت مستقرة نسبياً، وانخفضت بنسبة تتراوح بين 22 و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تحسن قيمة العملة المحلية واستقرار سعر الصرف. إلا أن المنظمة الأممية حذرت من هشاشة هذا الاستقرار، مؤكدة أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو تكاليف الشحن والنقل قد يعيد الضغوط التصاعدية على أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وفيما يخص سوق العمل، أوضح التقرير أن الأجور الزراعية بقيت مستقرة عند مستويات أعلى بنسبة 6% على أساس سنوي، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضعف فرص الدخل خارج القطاع الزراعي. ويستقبل ملايين النازحين اليمنيين عيد الأضحى وسط فقر متصاعد وتراجع للمساعدات وارتفاع الأسعار، فيما بات تأمين الغذاء أولوية تتقدم على كل مظاهر العيد





