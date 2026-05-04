الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون الأمني والإقليمي ويشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الملك فهد الأمنية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الطوارئ السوري والوزير القطري، وناقش معهما سبل التعاون الأمني والإقليمي. كما رعى حفل تخريج 1662 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية، مؤكدًا على أهمية تطوير الكوادر الوطنية ودعم القطاعات الأمنية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، معالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، وذلك في مقر وزارة الداخلية .

جرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والإنسانية، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو وزير الداخلية على دعم المملكة العربية السعودية للأشقاء في سوريا، وتطلعها إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري عن تقديره العميق للمملكة ودعمها المستمر للشعب السوري.

كما استقبل سمو وزير الداخلية، معالي وزير الداخلية القطري، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. ناقش الجانبان آخر التطورات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بالعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بقطر، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق معها في جميع المجالات. فيما أعرب وزير الداخلية القطري عن تقديره للدور القيادي للمملكة في المنطقة، وجهودها الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق منفصل، رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الملك فهد الأمنية، يبلغ عددهم (1662) طالبًا، يمثلون مختلف البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتقدمة. وشملت الدفعات المتخرجة نخبة من الكفاءات الشابة، من بينهم (59) خريجًا وخريجة من برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي (الدفعة الثانية)، والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير القدرات الأمنية، بالإضافة إلى (59) خريجًا وخريجة من برنامج ماجستير القيادة الإدارية (الدفعة الأولى)، الذي يهدف إلى إعداد قادة المستقبل في القطاعات الأمنية.

كما تضمن التخريج (1603) خريجين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة (67)، والدورة التأهيلية (55) للضباط الجامعيين، والتي تعكس حرص الكلية على استقطاب الكفاءات المتميزة من مختلف التخصصات. ومن بين الخريجين (9) طلاب من الجمهورية اليمنية الشقيقة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن، ودعم المملكة لليمن في بناء قدراتها الأمنية.

ألقى مدير عام الكلية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان كلمةً عبر فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على دعمه ورعايته المستمرين للكلية ومنسوبيها، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تطوير الكلية ورفع مستوى برامجها التعليمية والتدريبية. وأشار إلى أن البرامج التعليمية والتدريبية في الكلية تضمنت برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي وبرنامج الماجستير في القيادة الإدارية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وهو ما يعكس حرص الكلية على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الأمن.

كما أضاف أن الكلية نفذت عددًا من الشراكات والمبادرات النوعية التي أسهمت في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع كفاءة المخرجات بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم القطاعات الأمنية المختلفة. وهنأ مدير عام الكلية المكلف الخريجين، وحثهم على تسخير ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهتهم، أعرب الخريجون في كلمة ألقاها نيابة عنهم رقيب أول الكلية يحيى بن عبدالعزيز عبدالله بجوي، عن شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل التخريج، مؤكدين جاهزيتهم التامة لأداء واجباتهم تجاه الدين والوطن بإخلاص وأمانة، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة. تلى ذلك مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، تعبيرًا عن نقل المسؤولية والأمانة، ثم أدّى الخريجون قسم الولاء والطاعة، مؤكدين التزامهم بالدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وكرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود شركاء الكلية في تنفيذ برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي، تقديرًا لجهودهم ودعمهم للكلية. وفي ختام الحفل أُعلنت النتائج العامة للدفعات المتخرجة، حيث كرم الأمير عبدالعزيز بن سعود المتفوقين، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأمن وزارة الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود سوريا قطر كلية الملك فهد الأمنية تخريج التعاون الأمني الذكاء الاصطناعي القيادة الإدارية التعليم الأمني اليمن

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أفضل أداء أسبوعي للأسهم السعودية منذ أبريل 2020 .. وعودة سيطرة البيع محتملةحققت الأسهم السعودية أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان (أبريل) 2020 مرتفعة 7.4 في المائة لتغلق عند 11987 نقطة رابحة 824 نقطة. بينما مؤشر 'إم تي 30'، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 112 نقطة بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 1662 نقطة. جاء الارتفاع بدعم جماعي من القطاعات كافة باستثناء واحد، حيث أتت الزيادة الكبيرة في السوق بعدما محت جميع مكاسبها منذ بداية العام في الأسبوع السابق، ما أعاد الأسعار إلى مستويات العام الماضي وشجع ذلك متعاملين للشراء.

Read more »

تركيا.. إفلاس 12 ألف نشاط تجاري خلال 7 أشهر - صحيفة الوئام الالكترونيةأفلست 1662 شركة في تركيا خلال شهر يوليو، وفق بيانات اتحاد البورصات والغرف التجارية التركية. ارتفع بهذا عدد الشركات المغلقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 12 ألف شركة. ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفع عدد الشركات المغلقة خلال شهر يوليو هذا العام بنحو 53.7 في المئة، وارتفع عدد الشركات التجارية …

Read more »

1662% زيادة بركاب القطاراتشهد قطاع السكك الحديدية في المملكة طفرة نوعية غير مسبوقة في الأعوام القليلة الماضية، حيث قفز إجمالي عدد ركاب القطارات في المملكة خلال 5 سنوات بنسبة 1662% مرتفعا من 2.4 مليون راكب في 2020 إلى...

Read more »