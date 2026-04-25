الأهلي يحتفل باللقب الآسيوي ويتأهب لمواجهة النصر

توج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي بعد فوز صعب على ماتشيدا زيلفيا الياباني، ويستعد لمواجهة النصر في الدوري المحلي.

احتفل النادي الأهلي السعودي بفوزه التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، بعد مباراة نهائية مثيرة ضد فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني. ورغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق لأكثر من 50 دقيقة بعد طرد لاعبه زكريا هوساوي، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله فراس البريكان في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول.

هذا الإنجاز يعكس قوة الفريق الفنية والذهنية، واستقراره في المنافسات القارية. وقد شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث ساندت الجماهير الأهلاوية فريقها بقوة. لم يكن طريق الأهلي نحو اللقب سهلاً، حيث واجه فرقاً قوية في الأدوار المختلفة من البطولة، مثل فيسيل كوبي الياباني وجوهور الماليزي والدحيل القطري. إلا أن الفريق نجح في تجاوز هذه العقبات بفضل أداءه المتميز وروح الفريق العالية.

هذا الفوز يمنح الأهلي أفضلية معنوية كبيرة على منافسيه المحليين، حيث تفوق على أندية مثل الهلال والاتحاد في هذه النسخة من البطولة. كما يمثل هذا الإنجاز تأكيداً على قوة الكرة السعودية في القارة الآسيوية. وعقب الاحتفال باللقب الآسيوي، عجل الأهليون بالاحتفال مع جماهيرهم بسبب ضيق الوقت ورغبة الجهاز الفني في الاستعداد لمواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين. وتوجه الفريق إلى الاحتفال بحافلات مكشوفة وسط مسيرة طويلة على كورنيش البحر.

وأكد صالح أبو الشامات، لاعب الأهلي، أن طموحات الفريق لا تتوقف عند هذا الإنجاز، وأن الروح الجماعية والدعم الجماهيري هما المحرك الأساسي لتحقيق المزيد من النجاحات. ويستعد الأهلي الآن لمواجهة النصر في مباراة حاسمة في الدوري المحلي، حيث يسعى الفريق للحفاظ على هيبته ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة





الأهلي دوري أبطال آسيا ماتشيدا زيلفيا رياضة سعودية النصر

